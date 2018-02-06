粤港澳大湾区制度多样性 贸易和产业合作空间更广阔--德勤

路透香港2月6日 - 专业服务机构德勤周二称，粤港澳大湾区的制度多样性将提升贸易和产业合作的空间，结合其他优势，相信能够成为下一个世界顶级湾区。

德勤发表最新调研分析报告指出，粤港澳合作虽然不是新概念，但是，湾区规划要从区域经济合作上升到全方位对外开放的国家战略，向粤港澳三地政府提出了加强系统性制度构建的合作新要求，推动生产要素、人流、资金流、信息流在湾区内的快速流动和高效配置。

德勤中国首席经济学家许思涛称，“这种由上而下与多方协商的特点，决定了粤港澳需要共同探索湾区经济的‘中国模式’，超越原有的‘一国两制三关税区’制度的复杂性。”

他认为，大湾区的发展主要挑战在于土地成本（尤其是对制造业而言）、地方税收政策（应对逆周期的能力）、人才以及文化差异，除了需要中央政策支持之外，亦需要城市之间协调竞争，减少内耗。

目前，发展成熟的世界三大湾区分别是美国纽约、旧金山和日本东京，其核心定位各不相同。德勤分析显示，对照世界三大湾区，粤港澳大湾区最有可能成为下一个世界顶级湾区，因其拥有的占地面积、常住人口、经济总量增速、港口吞吐量和机场通航量均超过现有三大湾区。

大湾区主要特点在于制度多样性，除了香港和澳门两个特别行政区，还有深圳、珠海两个经济特区，广东自贸区的南沙、前海蛇口和横琴三个片区。制度叠加效应，为贸易和产业合作提供了广阔的选择空间。

此外，产业结构偏重制造业，基础设施继续完善、城市分工进一步细化以及创新潜力有待深挖，这些都是大湾区的特点。（完）