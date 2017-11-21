中国三季度境外房地产投资同比降51% 至近四年新低--戴德梁行

路透北京11月21日 - 国际物业顾问--戴德梁行周二发布报告称，中国政府对外投资愈发谨慎的态度，以及“十九大”前投资者浓厚的观望氛围，使得2017年第三季度对外投资交易额骤减，中国境外房地产投资同比下降51%至25亿美元，这是自2013年四季度以来季度投资总额的最低成交记录。

戴德梁行称，三季度境外土地开发仍延续前两季度的良好上涨势头，占当季投资总额的58%，预计这一趋势将在一段时间内维持不变；而过往最受国内投资者青睐的写字楼资产只占当季总投资额的28%, 环比骤降83%。

从前三季度来看，今年土地开发整体需求旺盛，截至目前境外土地开发项目投资额已累计至84亿美元，比去年同期大涨234%。

据戴德梁行大中华区研究部董事总经理James Shepherd，土地开发快速成为中国境外房地产投资最受青睐的投资类别，从2016年初只占总投资额的10%到如今超过总投资额的一半；而写字楼则从最高71%下降到如今不到30%。

戴德梁行指出，在这段不确定时期，多数投资者还是维持观望态度。许多投资者在等待潜在投资机会的同时也在不断加深对其感兴趣的国外市场的了解。毫无疑问的是，在现阶段严格的限制政策下，被抑制的对外投资需求正不断上涨。

“虽然本季度对外投资金额创近几年新低，但投资者投资需求仍保持旺盛。”戴德梁行大中华区投资及顾问服务部主管李志荣表示，国内投资者对外投资的未来前景还是主要依托于中央政府对政策的调控。

他指出，中国对外“走出去”的政策并不会改变。随着中国开发商的日益壮大（世界500强企业中已有五家国内房企在今年上榜），毫无疑问如今的中国企业比任何时候都需要在全球进行谨慎的资产配置。

就投资国别来看，得益于相对低廉的土地成本以及资产多样性，澳大利亚三季度一跃成为最受青睐的投资目的，当季国内对澳大利亚地产投资金额高达7.8亿美元，其中土地开发占据当地总投资额的63%；英国和香港也因多起土地开发项目排名第二和第三；加拿大以1.9亿美元超过美国成为榜单排名第四的国家。

中国商务部数据显示，中国1-10月非金融对外直接投资(ODI)下降逾四成，路透计算10月当月ODI亦同比下降近三成至82.8亿美元。前10个月房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。（完）