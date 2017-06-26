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欧洲汇市：英镑上涨，因英国首相特雷莎梅与DUP敲定协议
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2017年6月26日 / 下午4点50分 / 1 个月前

欧洲汇市：英镑上涨，因英国首相特雷莎梅与DUP敲定协议

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦6月26日 - 英镑兑美元和欧元周一上涨0.1-0.2%，此前英国首相特雷莎梅与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成支持保守党少数派政府的协议，给英国退欧磋商期间消除了一层不确定性。

英国首相特雷莎梅和北爱尔兰民主联盟党(DUP)结束了两周的磋商，达成协议。特雷莎梅领导的保守党在6月8日大选中失去了多数议席地位。

英镑兑美元在伦敦早盘升至一周高位1.2759美元，因预期特雷莎梅将会达成协议，但在达成协议消息公布前的一个小时，英镑短暂跌至平盘以下。

在协议敲定的消息发布后，英镑扳回失地，尾盘升0.1%至1.2735美元。

英镑兑欧元也升0.1%，报0.8797英镑。

“市场并没有预期磋商将会破裂，”IG Markets市场分析师Christopher Beauchamp称，他谈到英镑的变动时说，“面临相当频繁的一系列事件时，英镑一向都无甚反应。”

英镑自选举以来反弹了逾1美分，因投资者上调了英国升息的预期。目前英国利率处于纪录低位。

上次会议上英国央行更多的决策者赞同该行进行加息。该行首席经济学家上周表示，他预计今年稍晚投票赞成加息。

本周稍晚，英国将公布首季经济产出、消费者信心调查、企业投资和经常账数据。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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