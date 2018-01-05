东易日盛控股股东透过大宗交易转让少量股权予万科和链家

路透上海1月5日 - 中国东易日盛家居装饰集团股份有限公司(002713.SZ)周四晚公告显示，控股股东、实际控制人陈辉和杨劲夫妇周四透过大宗交易，转让少量股权予万科(000002.SZ)和国内最大房产中介链家的下属企业。

周三晚东易日盛刚宣布定向增发结果，认购人依然是万科和链家旗下公司，即链家孙公司天津晨鑫商务咨询有限公司、北京万科与链家等合资的万科链家（北京）装饰有限公司，这两家企业分别认购680.54万股和280.22万股，认购价为每股24.98元人民币。

最新公告显示，天津晨鑫和万科链家分别向陈辉和杨劲购买东易日盛流通股140.28万股，交易价格为21.38元/股，较东易日盛周四收盘价低12%。

此次交易后，天津晨鑫和万科链家分别持有东易日盛3.12%和1.6%股份，而陈辉和杨劲合计直接和间接持有上市公司65.1%股权。

万科和链家此次认购及增持东易日盛股权，无疑有助于加强双方业务合作关系，例如万科与链家正全力推进的长租公寓业务，将产生大量的家居装饰业务；而东易日盛去年9月宣布成立长租公寓事业部，针对该细分领域进行业务开拓、项目实施以及售后服务。

东易日盛周四收报24.3元，过去一个月累计上涨9.2%。（完）