东航物流引入普洛斯和联想等 民航领域混改首家落地

路透上海6月19日 - 中国东方航空集团旗下东方航空物流公司的混合所有制改革周一取得重大突破，东航物流引入联想控股(3396.HK)、普洛斯投资（上海）公司、德邦物流以及绿地集团(600606.SS)旗下绿地金融投资控股集团四家投资者，下一步东航物流将力争上市。

据东航集团新闻稿，除引入上述四家机构外，东航物流本次还引入核心员工持股计划。这标志着国家首批推进的七大领域混改试点中，东航集团在民航领域率先实现落地。

增资完成后，东航集团、联想控股、普洛斯、德邦、绿地、东航物流核心员工将分别持有东航物流45%、25%、10%、5%、5%、10%股份。东航实际投入18.45亿元人民币国有资本，有效引入22.55亿元非国有资本投入，东航物流资产负债率从去年底的87.86%下降至75%左右。

新闻稿引述东航高管称，东航物流混改目标是努力打造成各类资本优势互补、股权结构均衡有序，具有健全的法人治理机构、完善的现代企业制度、市场化的体制机制，符合物流行业产业生态圈的高端物流服务集成商，打造成能够比肩联邦快递（FedEx）(FDX.N)、联合包裹（UPS）(UPS.N)和DHL的世界一流航空物流国家队，并为国企改革探索路径，积累可复制、可推广的改革经验。

东航物流混改分为三步走：第一步是股权转让，将东航物流从东方航空股份公司(600115.SS)(0670.HK)的体系内脱离出来，专注于经营航空物流产业；第二步是增资扩股，引进战略投资者和开展核心员工持股计划；第三步是改制上市，积极创造条件，实现企业上市。

新闻稿并指出，此次入股的联想控股、普洛斯、德邦、绿地等企业，在各自领域拥有出众的实力，能够与东航物流形成资源互补和协调发展优势。新的东航物流将在航空物流、货运产业基础上，整合民营资本的第三方物流、物流地产、跨境电商以及传统快递产业的落地配功能，真正走出一条引领全球航空物流转型发展之道。

德邦物流是国内知名的大件物流供应商，而普洛斯上海是国际知名的物流设施运营商新加坡普洛斯(GLPL.SI)的子公司。（完）