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25 天前
中国货币市场：央行重启逆回购资金供求平衡，中石油将发EB影响不明显
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2017年7月11日 / 凌晨3点43分 / 25 天前

中国货币市场：央行重启逆回购资金供求平衡，中石油将发EB影响不明显

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月11日 - 中国银行间市场周二资金供求较为平衡，占比最大的隔夜回购多在
加权价格附近成交。暂停公开市场操作12日后，央行以对冲到期量的方式重启逆回购，稳定
中期借贷便利(MLF)将到期前市场心态。
    
    央行今日进行了总额400亿元人民币的逆回购操作，为连续12日暂停公开市场操作后逆
回购再次重启，总量与今日到期资金规模相同，据此计算，单日既无净回笼亦无净投放。
    
    华北一银行交易员表示，央行重启逆回购，资金面“现在算是比较均衡，不会满市场都
是钱，但问几家也都借得到。隔夜大部分应该在加权成交。”

    另外，中石油集团将发行100亿元可交换债，周三(12日)为网下询价及缴款日，周四(13
日)为网上申购日。继上周国君转债定金缴纳比例由此前常见的20%降至5%后，中石油本次EB
发行保证金比例进一步降至2%，因此对流动性影响暂不明显。
        
    兴业证券唐跃等所撰写的报告预计，本次EB打新冻结的资金在1,000亿元上下，中签率
在0.15%附近。投资者参与网上打新可以相对积极，但对网下不宜太乐观，酌情参与。

    北京一银行交易员指出，即使本周四有MLF到期，估计央行届时会有针对性的对应安排
。大规模缴税开始前，流动性应无大碍。
        
    据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7
月13日、7月18日和7月24日，其中周四(13日)到期量为1,795亿元。
    
   以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间11:27               今日(%)  上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                             
 其中:隔夜                   2.6092    2.5351       +7.41
  七天                       2.7854    2.7180       +6.74
 14天                        3.6108    3.6083       +0.25
 上海证交所质押式回购利率                                
 其中:隔夜                   2.6000    2.4400      +16.00
  七天                       3.1100    3.0250       +8.50
  14天                       3.4150    3.4350       -2.00
 回购定盘利率                                            
 其中:隔夜                   2.5400    2.5200       +2.00
  七天                       2.9500    2.8000      +15.00
  14天                       3.6000    3.6000       +0.00
 Shibor                                                  
 其中:隔夜                   2.6210    2.5490       +7.20
 七天                        2.8120    2.7840       +2.80
 三个月                      4.3212    4.3421       -2.09
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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