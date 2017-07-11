中国货币市场：央行重启逆回购资金供求平衡，中石油将发EB影响不明显

路透上海7月11日 - 中国银行间市场周二资金供求较为平衡，占比最大的隔夜回购多在 加权价格附近成交。暂停公开市场操作12日后，央行以对冲到期量的方式重启逆回购，稳定 中期借贷便利(MLF)将到期前市场心态。 央行今日进行了总额400亿元人民币的逆回购操作，为连续12日暂停公开市场操作后逆 回购再次重启，总量与今日到期资金规模相同，据此计算，单日既无净回笼亦无净投放。 华北一银行交易员表示，央行重启逆回购，资金面“现在算是比较均衡，不会满市场都 是钱，但问几家也都借得到。隔夜大部分应该在加权成交。” 另外，中石油集团将发行100亿元可交换债，周三(12日)为网下询价及缴款日，周四(13 日)为网上申购日。继上周国君转债定金缴纳比例由此前常见的20%降至5%后，中石油本次EB 发行保证金比例进一步降至2%，因此对流动性影响暂不明显。 兴业证券唐跃等所撰写的报告预计，本次EB打新冻结的资金在1,000亿元上下，中签率 在0.15%附近。投资者参与网上打新可以相对积极，但对网下不宜太乐观，酌情参与。 北京一银行交易员指出，即使本周四有MLF到期，估计央行届时会有针对性的对应安排 。大规模缴税开始前，流动性应无大碍。 据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7 月13日、7月18日和7月24日，其中周四(13日)到期量为1,795亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6092 2.5351 +7.41 七天 2.7854 2.7180 +6.74 14天 3.6108 3.6083 +0.25 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6000 2.4400 +16.00 七天 3.1100 3.0250 +8.50 14天 3.4150 3.4350 -2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5400 2.5200 +2.00 七天 2.9500 2.8000 +15.00 14天 3.6000 3.6000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.6210 2.5490 +7.20 七天 2.8120 2.7840 +2.80 三个月 4.3212 4.3421 -2.09 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)