欧洲央行准备在2020年前推出新参考利率

路透法兰克福9月21日 - 欧洲央行周四称，将在2020年之前开发一种新的隔夜参考利率，并可能成为新的指标利率。此前业内人士未能改进受欺诈丑闻和流动性下降冲击的现有工具。

欧元银行间拆放款利率(Euribor)和欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)等指标利率用于校准货币政策，给价值数以万亿欧元的衍生品定价，在某些国家还被用于确定抵押贷款利率。

不过诈骗指控和流动性下降，可能造成指标利率扭曲，从而影响资产价格，并阻碍欧洲央行货币政策向实体经济的传导。因此市场对这些指标的信心下降。

“这两个指标都依赖两个银行小组自愿提供信息，而近几年来报价银行数量急剧下降，”欧洲央行称。

“2020年之前将推出的新利率将作为现有民间部门提供指标的补充，作为备用参考利率，”欧洲央行声明称。

声明称，但欧洲央行替换现有指标的权力是有限的，只能计算隔夜利率，因为较长期利率会被解读为需要的政策立场。

欧洲央行还称，将与欧盟执委会等其他欧洲机构合作，来确定可作为指标的新利率，从而为更长期的欧元银行间拆放利率(Euribor)提供一中备选。

这些机构表示，工作组在选择一个或多个参考利率时，可选择以欧洲央行的新利率作为其隔夜指标，但也可能选择其它利率。

欧盟执委会预估，Euribor支持著名义价值约为180万亿欧元的合约，这使其成为一项至关重要的工具。

但行业牵头的改革却不成功，银行抱怨称基于交易的新系统会对利率水平、波动性及交易量产生过度影响。

“目前似乎没有足够的交易，来纯粹地构建基于交易的较长期参考利率，”欧洲央行称。

“要继续以此类思路发布每日指标，就意味着可能需要一些专家的意见，”该央行称。“这样的意见不能来自央行。”(完)