欧洲央行未来一年将有1300亿欧元资金可用于再投资

路透法兰克福11月6日 - 周一公布的最新数据显示，欧洲央行持有的到期债券将可提供价值将近1,300亿欧元(1,506亿美元)的现金用于投资，在央行削减新债购买的同时，为经济提供关键性刺激。

周一公布的10月份数据显示，央行购债仍然倾向于法国和意大利等国家，并没有完全遵循出资额比例(capital key)的规定。

对于德债的购买，要比该国出资额比例所规定的规模低3亿欧元左右。对葡萄牙债券的购买也较低，对爱尔兰购债则降至零水平，因欧洲央行对此类债券的持有量已相当大。

欧洲央行的问题在于，持有一国的债券不能超过总发行量的三分之一，因此如果达到这个上限，需要重新调整对各国债券的购买规模，否则就会被指责实际上是在资助高负债国家。

周一首次公布的债券赎回数据显示，从11月开始的12个月内，欧洲央行债券到期赎回的月平均规模为108亿欧元，低于分析师预期的150亿欧元，且每个月之间的波动料会比较大。

4月时赎回将达到峰值243亿欧元。数据显示，最低月度规模将出现在8月，届时降至20亿欧元。

赎回总规模将达1,015亿欧元，主要是政府公债。此外，还有180亿欧元有担保债券和70亿欧元资产支持证券(ABS)也将到期。

欧洲央行此前曾表示，若市场条件允许，政府公债到期赎回所得的资金将在两个月重新投资于原公债发行国。新增公债购买结束后，再投资预定仍将延续很长一段时间。

欧洲央行的数据还显示，今年秋季的赎回规模较小，截至10月底的到期公债共227亿欧元。

11月赎回规模将达31亿欧元，其中22亿欧元为公债。(完)