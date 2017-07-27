未来10年或因人口快速老龄化而束手束脚--欧洲央行研究报告

路透法兰克福7月26日 - 欧洲央行周三公布的一份研究报告显示，欧洲人口迅速老龄化或许会令在未来10年的利率低迷，并可能限制欧洲央行调整政策的能力。

研究人员在该报告中称，预期的不工作人员占比升高的情况，料会遏制经济增长和投资，使得政府有必要鼓励推迟退休、促进创新和投资。此报告并不一定代表欧洲央行的想法。

“报告中的实证根据表明，未来10年欧元区不利的人口发展情况可能将继续给长短期名义和实质利率带来下行压力，并可能由于政策利率下限下降，减弱央行通过货币政策调整立场的能力，”报告称。

由于欧洲央行指标利率处于纪录低位，决策者依赖过多的非传统工具来提振增长和物价，但部分人士认为人口快速老龄化、科技日新月异以及全球化自然会遏制薪资、物价，最终也会压低央行利率。

“据(基本假设)，欧元区短期实质利率在2019年前都仍为负值，而且在2020-25年期间仍将接近零，距2007年至2015年间的平均水平不远，”报告作者称。他们来自欧洲央行和意大利央行。

**投资步伐衰减**

报告以欧盟执委会2015年老龄化报告中的预估作为基线，还总结称实质GDP和投资每年的增幅将不到1%。

基于当前预估的乐观情形是，若欧元区设法维持当前的人口抚养比(dependency ratio)，短期利率要到2025年才会升至1%上方。

欧盟执委会预估，到2025年人口抚养比将从2013年的53升至63，到2060年将升至77，意味着每100个劳动人口，对应的将是77个年龄低于15岁或64岁以上的人口。

欧盟执委会的预估还显示，欧盟人口在下半个世纪将鲜有增长，但随着预期寿命的增长，劳动年龄人口将会快速减少。(完)

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