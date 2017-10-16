焦点：欧洲央行坚守不良贷款计划 尽管外界抨击火力不小

路透法兰克福/华盛顿10月13日 - 欧洲央行周五驳斥外界对其处理坏账问题的提议的抨击，辩称此举合法，并且是解决这个困扰银行业十年之久的问题所必需的作法。

资料图片：2016年9月，德国法兰克福，欧洲央行总部。REUTERS/Ralph Orlowski

在国际货币基金组织(IMF)的支持下，欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)表示，央行并未给银行业者增加新的义务，甚至在提出建议前让各方参与其中，而此举通常是不必要的。

争议的核心是如何能最好地处理欧洲银行业的不良贷款，目前不良贷款约为1万亿美元，这是一个棘手的问题，尤其是在意大利。

欧洲央行的提议要求提高一些银行的坏账拨备，已经让欧元区各国出现分歧，并且有可能让欧洲央行和一些欧盟议员产生龃龉，后者认为应由他们提出相关建议。

欧洲议会经济与货币事务委员会主席Roberto Gualtieri周五就敦促欧洲央行“纠正”其有关坏账的立场。Gualtieri是意大利人。

同时，欧洲议会主席塔亚尼(Antonio Tajani)告诉欧洲央行总裁德拉吉，他对新政策如何拟定“深感担忧”，质疑此举是否属于欧洲央行的职权范围。塔亚尼也是意大利人。

努伊在信中答道：“我们认为(坏账)附录草案属于欧洲央行监管职权范围。事实上，这正是欧洲央行履行其监管职权的职责和义务，以消除欧洲银行体系内部的这一关键弱点。”

但塔亚尼很快驳斥了欧洲央行的答复。

“我仍深深担心，这项或许与立法规定有所冲突的额外职责，会在没有联合立法者适当参与决策过程的情况下，被强加于受监管实体，”他在答复中说道。

根据该项提案，欧洲央行或将强迫银行必需对新列为坏帐的贷款大幅增加拨备。但对于原本就已被列为坏帐的部分则不会受到影响。

问题在于，坏帐积累对银行放款能力构成压力，有碍于信贷增长，从而令欧洲央行以低利率提供刺激的努力徒劳无功。

在华盛顿，IMF欧洲部主管Poul Thomsen也为该计划做出辩护，他说实际上意大利需要这些举措来重振银行业信心。

“这个举措绝非不成比例，因为它只适用于新的不良贷款，没有针对现存的坏帐，”Thomsen在记者会中说。

虽然外界经常把坏帐问题与意大利画上等号，但德国、法国也受到不良贷款影响。(完)