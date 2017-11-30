坏帐新规计划遭遇阻力 欧洲央行料将延后实施--消息人士

路透法兰克福11月29日 - 三位熟知情况的消息人士向路透表示，欧洲央行为解决欧元区银行坏帐而设计的两项提案，遭到欧洲议会及意大利议员强烈反对后，料将延后推出。

消息人士表示，欧洲央行几乎已确定将延后要求银行增加坏帐准备金的新规实施时间。新规原本预定2018年1月1日上路，但消息人士称，现在可能要再等好几个月，甚至可能延后一年。

此外，消息人士表示，欧洲央行料将等待欧盟执委会预定3月28日前提出的提案，之后再发布一项欧元区银行处理现有坏帐的准则。

欧盟执委会计划3月28日提出一套银行联盟建议方案，其中包括多项有关处理不良贷款(NPL)内容。

延后实施是为了平息欧洲议会主席塔亚尼(Antonio Tajani)等议员的批评；塔亚尼称，欧洲央行单一监管机制(SSM)藉由通过新法规跨越了其作为欧元区银行业监管机构的界线。

意大利籍的欧洲议会经济委员会主席Roberto Gualtieri表示，他乐见延后实施。

Gualtieri向路透表示，“SSM等待可能的立法提案是明智之举，这些立法提案可望获得迅速采纳。”

意大利政府抱怨这些规定恐有阻碍放贷而损及经济的风险；意大利银行业坏帐占欧元区整体坏帐的四分之一。

消息人士称，尽管延后执行这些规定，欧洲央行计划坚守其提案的主要目标，尽管部分内容将会调整为着重考虑个案状况，同时也不会适用于自动提高拨备。

欧洲央行不予置评。(完)