欧洲央行将要求银行留出更多现金因应坏账问题

路透法兰克福10月4日 - 欧洲央行周三表示，将从明年起要求欧元区银行留出更多的现金以覆盖新增的坏账，而且可能会提出额外的措施以解决金融业巨大的留存坏账的问题。

欧元区银行业资产负债表上的坏账淤积，阻塞了银行放贷，这也是令欧洲央行头疼的一个问题，因低迷的信贷增速抵消了央行刺激措施的一部分积极影响。

欧洲央行在一份声明中称，从明年1月1日起，银行要在最多两年的时间里留出现金对于新被划分为无担保不良债务做到100%的覆盖；而对于有担保的坏账，银行要在最多七年的时间里做到100%覆盖。这证实了路透此前的一项报告。

“此外，到2018年第一季末，欧洲央行银行业监管委员会将提交新的政策考量，以便解决现有的不良贷款的问题，包括合适的过渡性安排，”欧洲央行在一份声明中称。

目前欧元区银行业的坏账规模近1万亿欧元，部分是欧洲债务危机的遗留问题。其中意大利、希腊、西班牙和塞浦路斯的银行业坏账最为严重。

他们的难题在于欧洲缺乏一个有效的不良贷款市场，因此出售坏帐将会导致钜额损失，并迫使他们筹措资本，在银行估值偏低的情形下，筹资的成本高昂。

这些拨备将逐渐升高，以线性方式达到100%，如果地方规定需要更大的资本缓冲，那么在给定的时程初期实际拨备金额可能更高。

欧洲央行称，若贷款的一部份获得担保、另外部分未获担保，欧洲央行将会以不同的时程表来解决同一笔贷款工具下的不同部分。

“此外，银行料将向监管机构解释任何与指导原则有差距的部分，”欧洲央行指出。“基于银行业者的解释，欧洲央行将会评估是否有祭出额外监督措施的需要。”

欧洲央行将会就这些新提案开放公众磋商，直到12月8日为止。(完)