修正-欧洲金融：ECB或许修改有争议的不良贷款规定并延期实施--官员

(修正：内文倒数第四段的人名应为“努伊”，非“诺亚”)

路透法兰克福11月30日 - 欧洲央行(ECB)一位负责银行业监管的官员周四表示，该行愿意接受对于有争议的不良贷款方案的意见，也可能推迟实施该政策，但目前将维持该方案的纲领条款不变。

ECB计划迫使银行业为新的不良贷款留出更多准备金，但遭到意大利的强烈反对。意大利称这些规定将影响银行对中小企业放贷，甚至扼杀经济增长。

一些议员也响应了意大利的批评，称ECB有越权之嫌，因为为整个行业制定规定是立法方面的事情。

目前欧洲银行业的不良贷款达到8,430亿欧元，这是欧债危机的遗留，目前仍影响银行业放贷，拖累资产负债表，使股价受到打压。

欧洲央行银行监管委员会主席努伊承认，她提出的时间表太紧张，并表示如果议员们修改相关法律，ECB可以改变规定。

在新规定的听证会上，当被问及这些规定是否能在1月1日按计划生效时，努伊表示，“或许需要再多几个月时间”。

努伊的声明确认了路透的一篇报导。该报导称，三位熟知情况的消息人士向路透表示，欧洲央行几乎已确定将延后要求银行增加坏帐准备金的新规实施时间。新规原本预定2018年1月1日上路，但消息人士称，现在可能要再等好几个月，甚至可能延后一年。

该问题的核心在于欧洲央行计划给予银行七年时间为有担保的新不良贷款准备充足的准备金，为无担保新不良贷款准备充足准备金的时间为两年。

不过，欧洲央行并未暗示打算放弃该提议的核心内容，其中包括将新规适用于在某个截止日期后成为不良贷款的所有现有贷款的计划。

反对者希望欧洲央行能放宽最初的提议，将该规定仅适用于新贷款，而非新的不良贷款。(完) (编译 李春喜/汪红英；审校 孙茉莉/白云)