欧洲央行官员敦促银行业尽快实施即时支付 以对抗比特币

路透罗马11月30日 - 一名欧洲央行官员周四表示，银行业将加快引入即时支付，以对抗比特币等数字货币的吸引力。

随着比特币大涨突破11,000美元，在金融领域对其讨论日趋增多，瑞典等部分央行甚至考虑推出他们自己的数字货币。

欧洲央行(ECB)执委莫尔许不支持这类数字货币，但他敦促商业银行提供替代选择。

“银行业需要尽快采取即时支付，让公众除了谈论数字货币所谓的创新之外有别的谈资，”他在罗马参加一次活动时表示。

尽管零售商的采用度依然较低，但私营的数字货币是央行官员的一大隐忧，因为这些货币威胁到央行对银行体系和货币供应的管控，从而不利于用来控制通胀的货币政策。

这也是瑞典及英国等国央行正在探讨自行发行数字货币的益处的原因。

莫尔许表示，欧洲央行“将以不同的数字技术进行现金实验”，但还没有到就这类技术进行“冒险应用”的程度。

莫尔许的评论与德国央行委员Carl-Ludwig Thiele相呼应，后者在柏林表示，瑞典提出的e克朗(eKrona)数字货币可能无法在德国推出，德国当地的现金支付仍相当普遍。

Thiele在一场活动上称，“在可预见的未来，我们认为数字央行货币并非切合实际的选项。”(完)