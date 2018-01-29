欧洲央行只有在对通胀前景有把握时才会停止购债--执委普雷特

路透布鲁塞尔/法兰克福1月29日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周一表示，只有当该行确信即便没有其提供的额外协助，通胀也会朝目标前进时，才会停止向欧元区经济挹注资金。

有鉴于一些利率决策官员呼吁停止这项刺激计划的声浪渐高，普雷特做出上述回应。他是欧洲央行2.55万亿欧元(3.17万亿美元)购债计划的设计者和发起人之一，而该计划被指在房地产和债券市场引发了泡沫。

普雷特指出，在做出这样的决定前，欧洲央行需确信通胀正迈向近2%的目标水平，且可承受撤除刺激措施的冲击。

“一旦管委会断定持续调整的三个标准已经满足，净资产购买计划将会结束，这与我们的政策指引一致，”普雷特在布鲁塞尔的一次活动上表示。

他同时补充道，欧洲央行尚未决定如何结束资产购买计划，是逐步推进还是一次性完成。

他表示，资产购买“可立即结束，也可以更渐进的方式结束。我觉得这仍是管委会需要讨论的事项之一”。

欧洲央行上周确认，只要通胀率低于目标，将会继续购债至少到9月。该央行还承诺在购买停止后，仍会长时间把利率维持在当前的超低水平。

欧元区通胀率目前高于1%，但在未来几年料将达不到欧洲央行的目标。

“即使今后出炉的数据验证了通胀压力逐步增强的预期，如果就连只是减弱货币政策的支持力度也会影响到通胀运行轨迹，那么也不足以确认出现了持续调整，”普雷特称。

荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特(Klaas Knot)在周末发表的采访中称，他认为“没有任何理由继续该计划”。欧洲央行总裁德拉吉对遏制欧元兑美元上涨则保留了各种选项。

欧元升值对通胀不利，因为这会推高出口品价格，让进口品变得更便宜。(完)