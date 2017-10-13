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欧洲央行总裁德拉吉为低利率承诺辩护 德国主张该政策不应持续太久
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#国际财经
2017年10月13日 / 凌晨1点54分 / 8 天前

欧洲央行总裁德拉吉为低利率承诺辩护 德国主张该政策不应持续太久

1 分钟阅读

路透华盛顿/法兰克福10月12日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四为誓言维持利率在低位加以辩护，反驳德国要求欧元区迅速撤出宽松货币政策的呼声。

在距离央行下次政策会议还有两周之际，德拉吉表示，承诺在结束购债后“一段长时间”维持利率在当前水准，这对控制借款成本至关重要。

“‘一段长时间”对控制利率预期极为重要，“德拉吉在华盛顿参加一场活动时表示。德拉吉将在华盛顿参加20国集团(G20)会议。

他的这番言论表明，即便欧元区利率决策者决定推进预期中的削减购债，但在10月26日的会议上，欧洲央行传递的政策讯息仍可能出现这一措辞。欧洲央行目前每月购债600亿欧元。

德拉吉的谈话也等于给德国的期望浇了一盆冷水。德国央行总裁魏德曼在周四稍早刊出的采访中表示，低利率或负利率的时代总算接近落幕。

“(超低利率)不应该持续过久，在经济好转时，就该迅速而坚定地关上货币政策的水龙头，”德国经济周刊(WirtschaftsWoche)引述魏德曼的话表示。

即使长久以来被视为德拉吉重要盟友的欧洲央行执委科尔，也对央行购债持续过久可能产生的泡沫风险发出警告。

“我们需要留意金融稳定风险，”科尔在华盛顿表示。

“比方说，资产购买持续时间拖得太久，就有可能引发金融失衡，从而可能给物价稳定带来不利影响。”(完)

编译 李爽/陈宗琦；审校 龚芳/许娜

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