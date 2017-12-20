欧洲央行决策者讨论量化宽松措施结束后的政策前景

路透布拉迪斯拉发/塔林12月19日 - 由于经济强劲增长降低了采取重大刺激措施的必要性，欧洲央行决策者开始考虑，在2.55万亿欧元量化宽松计划结束后，如何支持欧元区经济。

欧洲央行此前承诺至少将继续购买债券至9月。但由于欧元区经济增长处于10年来最佳水平，而且通胀率轻松超过1%，外界普遍预计欧洲央行之后将逐步结束购债计划。

爱沙尼亚、斯洛伐克和德国央行总裁周二均谈及需要将关注重点从购债转向利率等其他工具，从而强化了上述预期。

欧洲央行管委会成员马库赫在布拉迪斯拉发说：“讨论的重心越来越从资产购买转向在未来可能以利率调节经济。”马库赫是斯洛伐克央行总裁。

另一位委员韩伟森在塔林表示：“改变沟通，让外界的注意力转向货币政策的多个方面，比如利率，这可能是我们在未来数月应考虑的事。”韩伟森是爱沙尼亚央行总裁。

在周二发表的评论中，德国央行总裁魏德曼重申他认为欧央行应设定明确的QE退场时间，并且鉴于欧洲央行已拥有庞大债券部位，其政策在QE退场后依然宽松。

目前为止，在欧洲央行的政策审议时这类声音一直受到冷落，消息人士对路透说，上周四的政策会议中，要求央行改变讯息风向的决策官员人数寡不敌众。(完)