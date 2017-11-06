欧洲央行称不应由其来公布总裁德拉吉与30人小组会议的内容

路透法兰克福11月3日 - 欧洲央行周五称，不应由该央行来公布总裁德拉吉与由金融学家和经济学家组成的一个排他性俱乐部的会议细节，但称这些会议事关公众利益。

问题在于德拉吉是这个所谓30人小组(G30)的成员。G30的成员包括决策者、银行家、基金经理和学者，他们举行闭门会议，讨论经济问题。

与会者还包括前任及现任央行官员，例如英国央行总裁卡尼以及日本银行总裁黑田东彦，以及诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼。

欧洲央行在回答透明度监管者--欧盟监察使的问题时说，应由G30来决定是否开始公布上述会议的内容。

监察使Emily O‘Reilly曾问及欧洲央行是否会“考虑主动对外公布这些会议的内容，提供G30活动的议程及非保密的摘要”。

监察使是为回应维权者Corporate Europe Observatory的申诉而提出了上述问题。后者在1月表示，其担心G30中欧洲央行官员以及本该受该央行监管的银行家过从甚密。

来自西班牙桑坦德银行(SAN.MC)、德国巴伐利亚州银行(Bayerische Landesbank)及美国摩根大通的董事也包括在其中。摩根大通的卢森堡附属公司受欧洲央行监管。

瑞银集团(UBSG.S)董事长Axel Weber及瑞士信贷(CSGN.S)执行长Tidjane Thiam也是G30的成员。这两家瑞士银行在欧元区有数家附属公司。

欧洲央行称，此类会议符合公共利益，因为其有助于通报货币政策决定。欧洲央行发布了德拉吉及其他委员会成员在G30会议上的讲话内容。

“在适当的防范到位并受到遵守的环境下，这样的互动对欧洲央行履行使命的能力起到积极促进作用，而这反过来也符合公共利益，”欧洲央行称。

欧洲央行还宣布了与金融行业以外企业家定期举行会议的计划，以回应O‘Reilly。这是该央行对批评人士作出的让步。批评人士称，该央行与受其监管的行业过从甚密。(完)