市场预测欧洲央行总裁德拉吉任内料不会升息

路透伦敦10月27日 - 货币市场行情表明，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将做满的八年任期内，可能会连一次升息也没有。

资料图片：2015年2月，法兰克福，20欧元面值纸币上的欧央行总裁德拉吉的签字。REUTERS/Ralph Orlowski

欧洲央行周四延长购债计划至至少2018年9月，并称购债计划结束过后很久，利率都将维持在纪录低位。

投资人似乎几乎已排除德拉吉在2019年10月任期届满前升息的可能性，使他成为现代史上少数在任内没有升息的央行总裁之一。

即便是超鸽派的前美联储主席伯南克也曾升息过，而且不只升息一次，而是三次。他在任内推出三轮量化宽松计划，规模超过2万亿美元，以应对2008年金融危机。

鉴于英国退欧公投后英镑重挫导致通胀上升，英国央行总裁卡尼料在下周宣布10年来的首次升息。

“这对于一个现代决策者而言真的是史无前例，但同时欧元区量化宽松的实施和原因对现代货币政策而言也是空前的，”荷兰合作银行策略师Matt Cairns称。

路透调查的分析师大多预计，欧洲央行将等到2019年才会上调利率，而只有很少数分析师预计最早明年升息。

如下图所示，银行间欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)与远期EONIA利率之间的利差，是一个衡量投资者对未来升息预期的宽泛指标。

两年后德拉吉任期届满时，该利差仅为两个基点，相当于有20%的可能性欧洲央行存款利率上调10个基点，这是央行可能升息的最低幅度。

市场价格预示，欧洲央行料将到2020年中期才会加息10个基点，之后基本上每年都会加息。

全球最大的债券基金公司--太平洋投资管理公司(PIMCO)的Andrew Bosomworth表示，德拉吉维持过于宽松的政策可能会让他的继任者手忙脚乱。

他说：“央行总裁有责任制定紧缩路径，要避免德拉吉无所作为、政策正常化任务落到下一任总裁身上的情况。”

欧洲央行上次加息是在2011年前总裁特里谢任职期间，意在避免潜在的通胀威胁。

其他主要发达经济体中，日本央行的几任总裁避免加息，因为日本几十年来一直面临通缩威胁，最著名的是1980年代的澄田智。但日本央行利率决策者任期五年，比欧洲央行的八年和英国央行的10年要短。

货币市场对欧洲央行升息路径的预期：reut.rs/2gURjJI(完)