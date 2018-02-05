FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#国际财经
February 5, 2018 / 11:47 PM / in 15 hours

欧洲央行总裁警告称欧元汇率波动可能阻碍通胀上升

1 分钟阅读

路透斯特拉斯堡2月5日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，该央行愈发相信，通胀率将在经济快速增长的支持下上升，不过汇市波动可能构成阻碍。

他在欧洲议会称，欧洲央行将密切关注欧元汇率波动及其影响。

“虽然我们愈发相信，通胀率将向低于但接近2%的目标水平靠拢，但还不能宣称在这一方面取得了胜利，”德拉吉在斯特拉斯堡称。

“近期的汇率波动带来了新的阻力，其对中期物价稳定前景的影响需要密切关注，”德拉吉在“关注”之前加上了“密切”，进一步强化了该央行最新发出的政策信息。

借助一系列非常规政策措施击退通缩威胁后，随着经济恢复健康，欧洲央行目前正在就是否减少刺激，更多地依赖利率等传统工具进行辩论。

该央行上月维持超宽松政策不变，并警告称通胀依然低迷，可能还需要几年才能回升到其略低于2%的目标。

但由于欧元区经济加速增长，加上失业率快速下滑，外界预期欧洲央行在今年底前或将结束其持续逾三年、规模达2.55万亿欧元(3.17万亿美元)的购债计划。

“欧元区经济正在强劲扩张，增长率比之前预期的更强，且远远超过趋势增长率，”德拉吉称。“这些情况对经济增长而言是好兆头，因为当经济全面增长时，扩张势头往往更加强劲，也更具韧性。”

不过，德拉吉强调欧洲央行在政策方面将保持耐心和连贯性，以便形成基础通胀压力。(完)

编译 徐文焰/侯雪苹；审校 杜明霞/张荻

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below