压力测试显示欧元区银行业准备好应对利率冲击--ECB

路透法兰克福10月9日 - 欧洲央行(ECB)周一表示，模拟测试显示，欧元区银行已经为利率急剧变化做好准备。模拟的情境包括货币政策突然收紧，以及像雷曼兄弟破产之后出现的放贷急冻等等。

欧洲央行正准备撤回实施多年的超低利率和大规模购债等货币刺激政策，为升息铺路。

欧洲央行发现，对于多数参加压力测试的111家银行而言，升息将增加未来三年净利息收入，但也会降低它们权益的经济价值。

该测试从2月开始进行，结果将纳入ECB更广泛的银行业检视评估报告当中，从而判断每家银行业者将需要留存多少资本。

“虽然每家银行的资本需求可能会根据具体风险而加以调整，但根据利率敏感度分析所显示的结果，银行业整体资本需求将不会改变，除此以外在其它所有方面，对各银行的要求都是一样的。”ECB表示。

作为测试的一部分，ECB列出了六种有关利率冲击的假设情景，以研究在每种情景模式下，银行的净利息收入和股本账面价值将发生怎样的变化。

银行业者，特别是在德国等较富裕国家的银行，长期以来都对ECB实施的超低利率政策满腹牢骚，称这挤压了他们的贷款利润率。

ECB下属的监管部门负责推行此次测试，该部门与央行货币决策部门是完全独立分开的。(完)