欧元升值及股市下挫不构成大幅延长购债理由--欧央行管委魏德曼

路透法兰克福2月8日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，欧元走强及近日股市大跌，无法为大幅延长欧洲央行购债措施提供合理论据。

欧洲央行的2.55万亿欧元购债计划预定持续至9月底，高层官员正在讨论是否在年底前逐步退出购债计划，即使通胀率仍然疲软。

“有利的经济前景提高了薪资增长以及国内物价压力将逐步上升等预期的可信度，朝欧洲央行管理委员会物价稳定的定义迈进，”魏德曼在一场商业会议上说道。

“如果按照当前预期的速度扩张，看来就没有必要让净购债大幅超过原先宣布的额度，”魏德曼说道。

他的这番话排除了大规模增购的可能性，可能暗示魏德曼仍可接受略微延长购债以缓步缩减购债计划，而非一步彻底结束购债。

“欧元近来升值似乎不太可能危及扩张”，他并表示。“研究表明，汇率的传导作用，也就是汇率走势对通胀的影响，已经有所下滑。”

魏德曼并表示，在某些方面，欧元区经济形势要比美国当美联储结束量化宽松政策时来得好。

他并表示，欧洲央行不应该受到近期股市动荡所影响，因为这次动荡是在长期上涨却没有明显修正后才发生。

魏德曼并重申其长久以来的看法，他表示，一旦欧洲央行结束购债，政府将会持续宽松，因为通胀仍需央行支持才能加速。

“鉴于目前通胀压力消退，在欧元区采取宽松的货币政策立场仍是适宜的，”他表示。“即便在购债结束后，货币政策立场仍将宽松。”(完)