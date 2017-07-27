欧洲央行要求外汇交易伙伴银行签署新的全球汇市行为准则

路透伦敦7月26日 - 欧洲央行周三加入其他主要央行行列，正式向外汇交易伙伴银行施压，要求签署新的全球汇市行为准则。

在这之前，全球各地的官员为此作了两年的准备。

出于法务方面的考量，欧洲央行只能“邀请”、而非“要求”其全部汇市交易对手银行来签署协议；而其他一些央行则实施强制性规定。

但欧洲央行决定对行业联系团体(FXCG)所有成员发出承诺声明，强制推行此一行为准则，和其他地区采取类似的作法，这实际上意味着主要交易对手不大可能免受该准则约束。

欧洲央行在一份声明中表示，“FXCG成员将被要求展现出他们对汇市全球行为准则的承诺，与FXCG的最新职权范围(Terms of Reference)相呼应。”

经过两年准备之后，全球主要央行的工作小组代表们于5月推出此一行为准则，意在让四年来的汇价操纵问题告一段落；汇价操纵令汇市这个全球最大的金融市场受到冲击。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)和澳洲央行的官员马上表示，将要求所有和他们进行外汇交易的金融机构签署此行为准则，其他国家央行则表示需要更多时间才会做出正式声明。

尽管签署行为准则是属自愿性质，但这类举措的目的在于展现实质上世界各地都将遵守该准则。(完)