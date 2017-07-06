欧元债市：公债收益率整体微涨，市场关注ECB会议记录寻找政策线索

路透伦敦7月6日 - 欧元区国家政府公债收益率周四整体上涨，尤其是南欧国家的公债，投资人预期欧洲决策者将追随美联储的脚步，发出收紧政策的讯号。

今天稍晚欧洲央行将公布上次政策会议记录，一些主要央行官员也将发表讲话。投资人将密切关注欧洲央行(ECB)是否更加接近撤回刺激政策。

美联储上次政策会议的记录显示，部分官员倾向于几个月后开始缩减资产负债表。

虽然决策人士看上去在通胀前景以及未来加息步伐上存在分歧，但美债收益率仍在近期高点附近，10年期美债收益率周四小幅上升至2.34%。

“总的来说，越来越多的投资者越发相信美联储明年将继续逐渐收紧政策，”荷兰安智银行(ING)分析师Martin Van Vliet称，“这给欧洲带来了溢出效应，虽然欧洲央行的会议记录可能改变这点。”

多数高评级的欧元区债券收益率周四上升2-3个基点，低评级的南欧债券收益率上升得更多。

西班牙、意大利和葡萄牙 10年期公债收益率上升5-6个基点。

欧洲央行首席经济学家普雷特将在巴黎发表讲话，德国央行总裁魏德曼和奥地利央行总裁诺沃特尼将参加一个会议。

“波动率应该会保持在高档，因欧洲央行人士的讲话、一些最新会议纪录、以及可能表现强劲的美国劳动力市场数据，构成总体风险，”德国商业银行分析师Rainer Guntermann称。 (完) (编译 李春喜/孙国玉；审校 高琦/张明钧)