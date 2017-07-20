韩国金融市场：韩股触及纪录高位韩元小跌，关注企业业绩和ECB会议

路透首尔7月20日 - 韩国股市周四短暂触及纪录高位，随后转为持平，因更多企业公布业绩之前投资者愈发谨慎。

0154GMT，韩国综合股价指数上涨0.1%至2,431.17点，开盘后一度升至盘中纪录高位2,436.06点。

“韩股似乎对企业业绩不确定性的反应比较大，而不是海外因素，”大信证券股票分析师Lee Kyung-min表示。

市场还在等候今日稍晚的欧洲央行政策会议，以寻觅是否有更多迹象 表明其或在准备缩减超宽松政策。欧洲央行总裁德拉吉上月为政策调整打 开大门，在金融市场引起一场小小的震荡。

Lee称，汇市对欧洲央行言论的反应可能影响外资对韩股的需求。

截至中午时分，外资卖超283亿韩元(2,517万美元)韩股。

浦项钢铁涨近2%，因投资者高度预期下半年获利改善。 该公司将在今日稍晚公布财测。

LG化学涨2.3%，因该公司表示第二季获利将优于预期。

下跌股与上涨股数量比为409:359。

韩元兑美元小跌，因美元在欧洲央行政策会议之前小幅上涨。

韩元兑美元报1,124.1，比周三收盘位1,120.6低0.3%。

三年期韩债期货9月合约涨0.01点至109.20。

0154 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,124.1 1,120.6

日圆/韩元 10.0352/40 10.0321

韩国公债期货* 109.20 109.19

韩国综合股价指数 2,431.17 2,429.94

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞/李爽/白云; 审校 戴素萍/王丽鑫/郑茵)