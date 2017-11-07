欧元区金融：ECB拟要求银行增加资金拨备因应未来坏账，并获成员国认同

路透布鲁塞尔11月6日 - 欧洲央行打算要求银行业者拨备更多资金支应未来坏帐所需，这项计画周一获得欧元区各国财长的默许，尽管意大利担忧此举或令国内部分银行更加疲弱。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆在记者会上表示，欧元区各国部长“普遍同意”欧洲央行的这项作法。

他表示，大家对这项议题的争论很少，而此项措施旨在提高银行体质。

欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)稍早被引述称，她对各国部长表示，该行打算推进这项计画。

一名欧盟官员引述她的谈话指称，推进更严格的措施“目前正是时候”，以免欧元区银行业者不良贷款再次增加。

欧元区银行在长达10年的金融和经济危机期间累积了1万亿欧元(1.1万亿美元)坏账，该数字直到最近才降至约8,000亿欧元。

巨额坏账影响了银行向企业和家庭提供信贷的能力，从而令欧元区的经济复苏步伐放缓。

意大利是受银行坏账问题影响最严重的欧元区国家，该国反对欧洲央行的新举措，担心一些银行业者可能受到打击。

不过，背负大量坏账的银行面临的主要监管风险在于，欧洲央行要求削减现有不良贷款的更严厉指示，这可能导致银行低价出售资产，给资产负债表造成大窟窿。

但鉴于欧洲央行不大可能提出削减坏账的严厉指导方针，上述风险似乎已经消退。

预期3月前出台的新措施将不同于拟定中的指导方针，预计将仅会聚焦于问题严重的银行，而不是整个银行业。(完) (编译 龚芳/王兴亚；审校 李爽/孙茉莉)