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《全球汇市》美元指数陷于三年低点附近，ECB缩减刺激的希望提振欧元
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January 15, 2018 / 1:07 AM / a day ago

《全球汇市》美元指数陷于三年低点附近，ECB缩减刺激的希望提振欧元

2 分钟阅读

    * 欧洲央行进一步缩减刺激举措的希望提振欧元
    * 美元兑日圆跌至9月以来低点

    路透东京1月15日 - 美元兑一篮子货币周一陷于三年低点附近。欧元暂获喘息，此前受欧洲央行(ECB)决策者准备进一步缩减货币刺激举措的希望提振大涨。
    
    美元指数      小跌0.1%至90.931，稍早一度低见90.857，创2015年1月来最低。

    欧元兑美元      跌0.1%至1.2191，但距周五触及的2014年12月以来的最高位1.2218美元不是很远，从而令策略师考量下一个高点可能会在何处。
    
    “我认为欧元过度走强，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。
    
    “欧元走强本身就会推迟欧洲央行的政策正常化。欧洲央行正在口头上实施收紧，因此不需要在利率方面有所行动。”

    美元兑日圆跌至9月中以来最低，因日本央行总裁的谈话强调了日本经济的复苏。
    
    日本央行总裁黑田东彦周一重申，央行决心维持大规模刺激措施，直到稳定实现2%的通胀目标。            
    
    美元兑日圆      小跌0.1%，此前在黑田东彦发表看法后一度低见110.82。

    英镑兑美元      日内持稳，报1.3734美元。
    
    英镑兑美元周五升至2016年6月英国退欧公投以来的最高水准，因此前有报导称，荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密联系的协议持开放态度。
    
    西班牙和荷兰财政部官员之后否认称，荷兰和西班牙没有就英国应如何退欧达成新的协议。但英镑对这条否认消息不以为意。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2199  1.2185  +0.11  +1.69  1.1996
    美元/日圆                   110.80  111.03  -0.21  -1.66  112.67
    欧元/日圆                   135.16  135.40  -0.18  -0.01  135.18
    美元/瑞郎                   0.9673  0.9680  -0.07  -0.72  0.9743
    英镑/美元                   1.3741  1.3727  +0.10  +1.69  1.3512
    美元/加元                   1.2458  1.2455  +0.02  -0.95  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4478  6.4597  -0.18  -0.99  6.5125
    澳元/美元                   0.7922  0.7912  +0.13  +1.55  0.7801
    新西兰元/美元               0.7262  0.7254  +0.11  +2.48  0.7086
    澳元/日圆                   87.770  87.850  -0.09  -0.14  87.890
    新西兰元/日圆               80.460  80.570  -0.14  +0.78  79.840
    英镑/日圆                   152.26  152.45  -0.12  +0.10  152.11
    澳元/新西兰元               1.0904  1.0903  +0.01  -0.94  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/侯雪苹/戴素萍/汪红英；审校 龚芳/徐文焰/许娜/张荻)

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