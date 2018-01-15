《全球汇市》美元指数陷于三年低点附近，ECB缩减刺激的希望提振欧元

* 欧洲央行进一步缩减刺激举措的希望提振欧元 * 美元兑日圆跌至9月以来低点 路透东京1月15日 - 美元兑一篮子货币周一陷于三年低点附近。欧元暂获喘息，此前受欧洲央行(ECB)决策者准备进一步缩减货币刺激举措的希望提振大涨。 美元指数 小跌0.1%至90.931，稍早一度低见90.857，创2015年1月来最低。 欧元兑美元 跌0.1%至1.2191，但距周五触及的2014年12月以来的最高位1.2218美元不是很远，从而令策略师考量下一个高点可能会在何处。 “我认为欧元过度走强，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “欧元走强本身就会推迟欧洲央行的政策正常化。欧洲央行正在口头上实施收紧，因此不需要在利率方面有所行动。” 美元兑日圆跌至9月中以来最低，因日本央行总裁的谈话强调了日本经济的复苏。 日本央行总裁黑田东彦周一重申，央行决心维持大规模刺激措施，直到稳定实现2%的通胀目标。 美元兑日圆 小跌0.1%，此前在黑田东彦发表看法后一度低见110.82。 英镑兑美元 日内持稳，报1.3734美元。 英镑兑美元周五升至2016年6月英国退欧公投以来的最高水准，因此前有报导称，荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密联系的协议持开放态度。 西班牙和荷兰财政部官员之后否认称，荷兰和西班牙没有就英国应如何退欧达成新的协议。但英镑对这条否认消息不以为意。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2199 1.2185 +0.11 +1.69 1.1996 美元/日圆 110.80 111.03 -0.21 -1.66 112.67 欧元/日圆 135.16 135.40 -0.18 -0.01 135.18 美元/瑞郎 0.9673 0.9680 -0.07 -0.72 0.9743 英镑/美元 1.3741 1.3727 +0.10 +1.69 1.3512 美元/加元 1.2458 1.2455 +0.02 -0.95 1.2577 美元/离岸人民币 6.4478 6.4597 -0.18 -0.99 6.5125 澳元/美元 0.7922 0.7912 +0.13 +1.55 0.7801 新西兰元/美元 0.7262 0.7254 +0.11 +2.48 0.7086 澳元/日圆 87.770 87.850 -0.09 -0.14 87.890 新西兰元/日圆 80.460 80.570 -0.14 +0.78 79.840 英镑/日圆 152.26 152.45 -0.12 +0.10 152.11 澳元/新西兰元 1.0904 1.0903 +0.01 -0.94 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/侯雪苹/戴素萍/汪红英；审校 龚芳/徐文焰/许娜/张荻)