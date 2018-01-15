《全球汇市》美元指数陷于三年低位，ECB缩减刺激的憧憬支撑欧元

* 欧洲央行进一步缩减刺激举措的希望提振欧元升至逾三年高点 * 美元兑日圆跌至9月以来低点 * 最新一周投机客的美元净空仓上升--CFTC 路透东京1月15日 - 美元兑一篮子货币周一在三年低点徘徊。欧元处于高位，因投资者憧憬欧洲央行(ECB)决策者可能准备进一步缩减货币刺激举措。 美元指数 小跌0.2%至90.807，稍早一度低见90.773，创2015年1月来最低水准。 欧元兑美元 涨0.1%至1.2206，距周五触及的2014年12月以来的最高位1.2218美元不是很远，促使策略师考量下一个高点可能会在何处。 “我认为欧元过度走强，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “欧元走强本身就会推迟欧洲央行的政策正常化。欧洲央行正在口头上实施收紧，因此不需要在利率方面有所行动。” 美元兑日圆跌至9月中以来最低，因日本央行总裁的谈话强调了日本经济的复苏。 虽然日本央行总裁黑田东彦重申，央行决心维持大规模刺激措施，直到稳定实现2%的通胀目标，但他还表示，日本经济料将继续温和扩张。 黑田东彦对日本央行地区分行经理讲话时称，核心消费者物价正在上升1%左右。这和他上次向地区分行经理的讲话略有不同，他上次称核心通胀率处于零附近。 美元兑日圆 下跌0.3%至110.73日圆，稍早一度低见110.63。 “老实说，我们仍看到有人抛售美元兑日圆，”State Street Bank支行经理Bart Wakabayashi称。 “日本官方是否会开始就日圆强势发表些许言论，让我们拭目以待，”他表示。“我们或许会看到(官方)发表一些言论，以冷却市场对日圆强势的预期。” 英镑兑美元 小涨0.1%，报1.3739美元，上探2016年6月退欧公投以来最高水准。 英镑兑美元周五跳升，因此前有报导称，荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密联系的协议持开放态度。 西班牙和荷兰财政部官员之后否认称，荷兰和西班牙没有就英国应如何退欧达成新的协议。但英镑对这条否认消息不以为意。 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中以来最高。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2225 1.2185 +0.33 +1.91 1.1996 美元/日圆 110.64 111.03 -0.35 -1.80 112.67 欧元/日圆 135.25 135.40 -0.11 +0.05 135.18 美元/瑞郎 0.9657 0.9680 -0.24 -0.88 0.9743 英镑/美元 1.3745 1.3727 +0.13 +1.72 1.3512 美元/加元 1.2443 1.2455 -0.10 -1.07 1.2577 美元/离岸人民币 6.4211 6.4597 -0.60 -1.40 6.5125 澳元/美元 0.7953 0.7912 +0.52 +1.95 0.7801 新西兰元/美元 0.7275 0.7254 +0.29 +2.67 0.7086 澳元/日圆 88.020 87.850 +0.19 +0.15 87.890 新西兰元/日圆 80.490 80.570 -0.10 +0.81 79.840 英镑/日圆 152.08 152.45 -0.24 -0.02 152.11 澳元/新西兰元 1.0927 1.0903 +0.22 -0.73 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 汪红英/张若琪/许娜/张涛)