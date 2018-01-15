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《全球汇市》美元指数陷于三年低位，ECB缩减刺激的憧憬支撑欧元
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January 15, 2018 / 5:23 AM / a day ago

《全球汇市》美元指数陷于三年低位，ECB缩减刺激的憧憬支撑欧元

3 分钟阅读

    * 欧洲央行进一步缩减刺激举措的希望提振欧元升至逾三年高点
    * 美元兑日圆跌至9月以来低点
    * 最新一周投机客的美元净空仓上升--CFTC

    路透东京1月15日 - 美元兑一篮子货币周一在三年低点徘徊。欧元处于高位，因投资者憧憬欧洲央行(ECB)决策者可能准备进一步缩减货币刺激举措。
    
    美元指数      小跌0.2%至90.807，稍早一度低见90.773，创2015年1月来最低水准。

    欧元兑美元      涨0.1%至1.2206，距周五触及的2014年12月以来的最高位1.2218美元不是很远，促使策略师考量下一个高点可能会在何处。
    
    “我认为欧元过度走强，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。

    “欧元走强本身就会推迟欧洲央行的政策正常化。欧洲央行正在口头上实施收紧，因此不需要在利率方面有所行动。”

    美元兑日圆跌至9月中以来最低，因日本央行总裁的谈话强调了日本经济的复苏。

    虽然日本央行总裁黑田东彦重申，央行决心维持大规模刺激措施，直到稳定实现2%的通胀目标，但他还表示，日本经济料将继续温和扩张。            
    
    黑田东彦对日本央行地区分行经理讲话时称，核心消费者物价正在上升1%左右。这和他上次向地区分行经理的讲话略有不同，他上次称核心通胀率处于零附近。
    
    美元兑日圆      下跌0.3%至110.73日圆，稍早一度低见110.63。
    
    “老实说，我们仍看到有人抛售美元兑日圆，”State Street Bank支行经理Bart Wakabayashi称。
    
    “日本官方是否会开始就日圆强势发表些许言论，让我们拭目以待，”他表示。“我们或许会看到(官方)发表一些言论，以冷却市场对日圆强势的预期。”

    英镑兑美元      小涨0.1%，报1.3739美元，上探2016年6月退欧公投以来最高水准。

    英镑兑美元周五跳升，因此前有报导称，荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密联系的协议持开放态度。

    西班牙和荷兰财政部官员之后否认称，荷兰和西班牙没有就英国应如何退欧达成新的协议。但英镑对这条否认消息不以为意。

    据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中以来最高。            

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2225  1.2185  +0.33  +1.91  1.1996
    美元/日圆                   110.64  111.03  -0.35  -1.80  112.67
    欧元/日圆                   135.25  135.40  -0.11  +0.05  135.18
    美元/瑞郎                   0.9657  0.9680  -0.24  -0.88  0.9743
    英镑/美元                   1.3745  1.3727  +0.13  +1.72  1.3512
    美元/加元                   1.2443  1.2455  -0.10  -1.07  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4211  6.4597  -0.60  -1.40  6.5125
    澳元/美元                   0.7953  0.7912  +0.52  +1.95  0.7801
    新西兰元/美元               0.7275  0.7254  +0.29  +2.67  0.7086
    澳元/日圆                   88.020  87.850  +0.19  +0.15  87.890
    新西兰元/日圆               80.490  80.570  -0.10  +0.81  79.840
    英镑/日圆                   152.08  152.45  -0.24  -0.02  152.11
    澳元/新西兰元               1.0927  1.0903  +0.22  -0.73  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 汪红英/张若琪/许娜/张涛)

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