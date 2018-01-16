欧元债市：公债市场止住下跌，市场重新评估ECB收紧政策步伐

路透伦敦1月16日 - 欧元区公债收益率周二从最近所及高点下滑，评级较低的意大利和葡萄牙公债表现出众，投资人重新评估欧洲央行将会以多快速度收紧政策的预期。

盘中稍早，德国组建联合政府的潜在障碍打击了欧元，可能也提振了对德债的需求。

“我认为对欧洲央行会议记录的解读有点过于鹰派，而魏德曼的讲话又有所回调，”ING策略师Benjamin Schroeder表示。他指的是德国央行总裁魏德曼上周发布的讲话，他说很快升息的可能性很低。

欧元区公债收益率普遍下跌2-3个基点。德国10年期公债收益率下跌2.5个基点至0.50%。

欧元区多数高评级公债在最近几周都遭遇严重卖压，因有越来越多的迹象显示，欧洲央行料将更早撤出宽松刺激举措。

这波卖压在上周欧洲央行会议记录公布后加速，但分析师认为，卖盘可能过度。

“之前一周有大量的公债供应，本周的话，无论是公债供应还是数据公布，都要少一些。”ING分析师Schroeder表示。

较低评级的意大利和葡萄牙公债表现突出，两国10年期公债收益率都下跌约4个基点。10年期意大利和德国公债利差缩至12月中旬以来的最窄水平，报145个基点。（完） (编译 李春喜/高琦 审校 王洋/白云)