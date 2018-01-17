欧元债市：两年期德债收益率触及六个半月高位，市场聚焦ECB官员讲话

* 德国两年期公债收益率触及六个半月高点

* 市场大多持稳，稍后迎来欧洲央行管委诺沃特尼讲话

* 美国两年期公债收益率创2008年以来最高位

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦1月17日 - 德国两年期公债收益率(殖利率)周三触及逾六个月高点，债市投资人为欧洲央行未来几个月可能调整宽松货币政策立场而预先布局。

欧洲央行管委魏德曼在周二晚间刊出的一篇专访中称，分析师对明年中升息的预期大体符合欧洲央行自身的指引。

这给短期公债收益率施加一些上行压力，不过市场基本持稳，关注力已转向下一位欧洲央行官员诺沃特尼周三稍晚的讲话。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在周三发表的采访中称，他不排除货币政策仍会继续“在很长一段时间内保持非常宽松”。

债券市场愈发关注欧洲央行官员的表态，投资者试图评估央行将于何时结束资产购买计划并开始升息。

周三早盘，两年期德债收益率触及负0.57%，为大约六个半月高位。

大部分10年期公债收益率持平至小幅走低，但南欧地区公债收益率小幅上升。

美国两年期公债收益率升至2.039%，为2008年以来最高。通胀率和利率上升预期继续推动收益率攀升。

预计加拿大央行周三将升息25个基点，将指标利率上调至1.25%。

欧元区通胀数据终值将于今日晚些时候公布，德国将标售30年期债券。(完) (编译 艾茂林/王灿；审校 王洋/于春红)