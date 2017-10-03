欧洲央行：市场较平静或促使ECB延长购债，但放慢速度--首席经济学家

路透伦敦10月2日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周一表示，相对平静的市场情况，可能鼓励欧洲央行(ECB)将其资产购置计划延长相对较长一段时间，不过要减少每月购买规模。

身兼欧洲央行执委的普雷特，是在伦敦一场演说中做上述表示的。而欧洲央行决策者将于几周后开会，讨论该行购债计划的未来。

“在较为正常的市场情况下...投资者可能变得‘更有耐性’，或者换句话说，评估延长执行时间的购买计划预期将带来的刺激效果的能力更强，”他表示。

“在不确定性较高的情况下，加大部分前期购买规模，能够更有力地暗示央行对于挹注必要程度的宽松以支持复苏的承诺。”

由于欧洲央行的资产购买计划将于12月到期，决策者将于10月26日就量化宽松计划的未来进行讨论。

是以较小的月度购买规模将该项目延长相对较长一段时间，还是延长相对较短一段时间但维持较大的月度购买量，他们可能对两者的利弊进行辩论。

尽管普雷特未对可能的决定作出暗示，但市场波动率指标却处在较低水平，欧元汇率也与欧洲央行的预测相符，债市保持平静，商业银行的股价自8月末以来则稳步攀升。

在政策方面持鹰派看法的阵营认为，鉴于欧洲央行已经购买了价值逾2万亿欧元的债券，新的购买只能产生很小的影响。

但普雷特称，即便欧洲央行在债券到期后的回收资金进行再投资，其投资组合的平均期限仍可能下降。因此，维持该央行投资组合稳定，自然会对期限溢价产生日益增大的上行压力，从而收紧金融条件。

普雷特还称，在债券发行量呈增长趋势的情况下，资产负债表保持稳定则意味着欧洲央行在坚持让其市场份额减少。(完) (编译 陈宗琦/侯雪苹；审校 徐文焰/王兴亚)