欧元债市：意大利公债收益率跌至五周低点，市场关注ECB官员讲话

路透伦敦10月18日 - 意大利公债收益率周三跌至五周低点，领跌欧元区公债收益率，投资者关注欧洲央行官员讲话，以在下周欧洲央行会议前了解欧洲央行官员的最新想法。

欧洲央行总裁德拉吉、欧洲央行首席经济学家普雷特以及欧洲央行执委科尔等都将发表讲话。

上周有报导称，欧洲央行决策者趋向于在10月会议上宣布延长购买计划但降低每次购债规模，自那以后，这些官员的讲话受到密切关注。

市场普遍预期，鉴于经济状况增强，欧洲央行将缩减资产购买计划，但这一进程将会很漫长的看法与日俱增，这提振了对政策敏感的债市。

意大利10年期公债收益率下滑1个基点至五周低点1.988%。政治不确定性降低，在过去一周提振市场对意大利公债的需求。

德国公债收益率亦小跌，交投在0.36%，接近周二触及的五周低点。其它欧元区公债收益率盘初变动不大。

“德拉吉和普雷特的讲话也会受到市场密切关注，以寻找央行在接下来一年左右时间如何管理将新资产购买减至零水平进程的线索，”Oanda资深市场分析师Craig Erlam称。

美国10年期公债收益率与德国公债收益率差在194个基点左右，接近四个月以来的最阔水平。

美国短期公债收益率与可比德国公债收益率之差在229个基点左右，接近18年以来的最阔水平。(完) (编译 于春红/侯雪苹；审校 高琦/蔡美珍)