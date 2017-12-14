《全球汇市》美联储维持展望不变后美元整理跌势，关注ECB会议

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月14日 - 美元周四守在逾一周低点，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)保持经济预测不变，投资者预计，如果欧洲央行发布更为乐观的经济展望，美元将进一步下滑。 虽然美联储一如预期加息25个基点，但一些分析师预计得益于美国未来几周可能将落实的划时代税改议案，政策制定者对美国经济的看法本该更为乐观。 美联储今年以来已经第三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。 美联储周三公布利率决策后，美元指数 下跌0.6%，回吐过去三周录得近2%涨幅的一大部分。美元指数周四大致持稳在93.46。 美元兑欧元 盘中微跌，报1.1824美元，交易员关注今日稍晚的欧洲央行会议是否会调高部分经济数据预估。 美元兑日圆 小涨0.2%至112.75日圆，周三下滑0.9%，从周二触及的四周高点113.75回落。 虽然欧洲央行不太可能改变政策措辞，投资者将把该央行对经济前景的正面看法当做买入欧元的信号，因为这意味着欧洲央行并不像今年稍早那样担心欧元升值。 “周四若欧洲央行传递出强硬的讯息，可能会加大美元短期下跌压力，”法国巴黎银行策略师团队在报告中称。 欧元今年在主要的10国集团(G10)货币中的表现可圈可点，迄今兑美元累计上涨12.5%之多，经济增长憧憬压倒利差和资本流动等影响欧元的其他因素。 英镑守住周三纽约盘中录得的涨幅，英镑/美元 小涨0.2%至1.3441，外界广泛预期英国央行将在周四会议上维持利率在0.5%不变，上月进行了2007年以来的首度升息。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1819 1.1825 -0.05 +12.42 1.0513 美元/日圆 112.85 112.53 +0.28 -3.44 116.87 欧元/日圆 133.37 133.08 +0.22 +8.31 123.14 美元/瑞郎 0.9883 0.9854 +0.29 -2.90 1.0178 英镑/美元 1.3429 1.3418 +0.08 +8.86 1.2336 美元/加元 1.2854 1.2813 +0.32 -4.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.6101 6.6126 -0.04 -5.20 6.9726 澳元/美元 0.7656 0.7636 +0.26 +6.11 0.7215 新西兰元/美元 0.6992 0.7021 -0.41 +0.73 0.6941 欧元/瑞郎 1.1680 1.1651 +0.25 +8.99 1.0717 欧元/英镑 0.8799 0.8811 -0.14 +3.30 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.8838 9.9489 -0.65 +3.17 9.5799 美元/挪威克朗 8.2307 8.3235 -1.11 -4.70 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/张荻/孙茉莉; 审校 张明钧/白云)