欧元债市：公债收益率持于近期高位附近，此前ECB官员发表鹰派言论

路透伦敦1月3日 - 欧元区借款成本周三守在近期高位附近，此前欧洲央行利率制定者发表了鹰派讲话，且欧盟金融市场规定全面改革起效。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对南德日报(Suddeutsche Zeitung)称，如果欧元区经济继续强劲增长，欧洲央行2018年可能结束刺激计划。

德国10年期公债收益率周三在两个月高位附近交投，报0.456%。其它多数欧元区核心公债收益率持平至小跌不等，周二曾大幅上扬。

预计爱尔兰未来一个月将迎来频繁的债券供应，10年期银团债券将于周三晚些时候发行。

“即将到来的供应和欧洲央行决策者的鹰派言论，给上日债券收益率造成双重影响，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin Van Vliet表示。

新金融工具市场指令(MiFID II)这个前所未有的透明度规定于周三生效，对欧洲市场整体产生影响。

根据新规，金融资产和工具的交易必须登记入册，银行、资产管理公司和交易员必须报告数万亿欧元交易的详细信息。

债券市场还关注日内晚些时候公布的德国12月失业率数据和美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议记录，新规的初期影响有限。(完) (编译 白云/王灿；审校 艾茂林/张明钧)