FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
欧元债市：公债收益率持于近期高位附近，此前ECB官员发表鹰派言论
频道
专题
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
狗年展望
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
深度分析
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
深度分析
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#债券
January 3, 2018 / 9:23 AM / a day ago

欧元债市：公债收益率持于近期高位附近，此前ECB官员发表鹰派言论

1 分钟阅读

路透伦敦1月3日 - 欧元区借款成本周三守在近期高位附近，此前欧洲央行利率制定者发表了鹰派讲话，且欧盟金融市场规定全面改革起效。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对南德日报(Suddeutsche Zeitung)称，如果欧元区经济继续强劲增长，欧洲央行2018年可能结束刺激计划。

德国10年期公债收益率周三在两个月高位附近交投，报0.456%。其它多数欧元区核心公债收益率持平至小跌不等，周二曾大幅上扬。

预计爱尔兰未来一个月将迎来频繁的债券供应，10年期银团债券将于周三晚些时候发行。

“即将到来的供应和欧洲央行决策者的鹰派言论，给上日债券收益率造成双重影响，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin Van Vliet表示。

新金融工具市场指令(MiFID II)这个前所未有的透明度规定于周三生效，对欧洲市场整体产生影响。

根据新规，金融资产和工具的交易必须登记入册，银行、资产管理公司和交易员必须报告数万亿欧元交易的详细信息。

债券市场还关注日内晚些时候公布的德国12月失业率数据和美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议记录，新规的初期影响有限。(完) (编译 白云/王灿；审校 艾茂林/张明钧)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below