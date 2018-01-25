欧元债市：公债收益率在ECB会议前小跌，市场担忧欧元走强遏制通胀

路透伦敦1月25日 - 在欧洲央行(ECB)周四稍晚将召开会议之际，欧元区公债收益率从近期的高位小幅回落，因市场预期欧元飙升将遏制通胀，使得政策制定者难以迅速撤出刺激措施。

多数欧元区公债收益率，尤其是较高评级公债的收益率，在最近几周上涨，因欧元区经济表现良好，助燃了通胀预期，并让市场押注欧洲央行将更早地撤出2.55万亿欧元的刺激措施并加息。

不过欧元走强正在削弱这种趋势。本币走强通常会拉低通胀率，因进口成本会降低。

欧洲央行密切关注的一项通胀预期衡量指标--欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率周三收报1.765%，低于本周稍早所及1.78%。

这促使投资者押注，欧洲央行今日稍晚在潜在升息及回撤购债计划方面，会采取更为谨慎的措辞。

“即便没有定于3月之前公布的职员(通胀)预期更新数据，对经济成长和通胀的潜在影响也可能会促使欧洲央行在今日做出反应，”瑞穗银行分析师在一份报告中称。

欧债收益率周四全线跌1-3个基点。

德国10年期公债收益率跌1.6个基点至0.515%，进一步远离1月初所及五个月高位0.54%。

低评级的西班牙、意大利和葡萄牙公债表现略弱于其他市场，收益率下跌2-3个基点。

葡萄牙较德国公债利差一度触及2010年3月以来最窄的116.5个基点；西班牙较德国公债利差则触及2010年4月以来的最窄位83个基点。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉)