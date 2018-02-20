欧元债市：公债收益率全面上升，市场臆测ECB未来立场恐走向鹰派

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦2月20日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周二全线上升，市场就欧洲央行(ECB)下任总裁人选议论纷纷。而此刻货币政策正在是债市的主要威胁。

欧元区各成员国财政部长周一选择西班牙经济部长德金多斯在5月接替欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧，此举可能会提高德国人在明年担任ECB总裁职位的可能性。

市场认为这会进而提高欧洲央行将来采取更加鹰派立场的机率，选择宁可政策过紧的态度。这种情形不利于欧洲政府公债。

“欧洲央行管理委员会目前相当鸽派，所以如果下任总裁来自某个核心国家，政策可能改变，”德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Pascal Segesser称，“这可能将焦点再度转回到利率上，并带来新的利率机制。”

欧债收益率周二普遍上涨1-3个基点。

德国10年期公债收益率涨2个基点至0.75%，向本月稍早所及数年高位0.808%回升。

法国公债走势类似，法国10年期公债收益率回升约1个基点。

今日稍晚德国将标售50亿欧元两年期公债，而西班牙将以发售30年期债，这些发债应该会考验市场在收益率上升环境下对欧债的兴趣。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 蔡美珍)