欧元债市：南欧债券料创数月来最佳周线表现，因ECB决定慢慢解除宽松

路透伦敦3月9日 - 西班牙及葡萄牙借贷成本周五料创下逾五个月来周线最大跌幅，上日欧洲央行扬弃了在必要时扩大买债的说法，但暗示将会缓慢退出大规模刺激。

欧元区多数国家公债收益率盘初上升1-2个基点，这反映出美国今日稍晚公布重要的就业报告之前，市场出现的一些谨慎情绪。

不过欧债收益率仍接近周四所及低点，此前欧洲央行在摆脱长期刺激上仅跨出微小的一步，放弃了宽松的倾向。

在通过大规模刺激举措使欧洲经济恢复增长后，欧洲央行正谨小慎微地撤走这些支持，担心任何大动作都会令之前的努力前功尽弃，使其不得不逆转政策，这么做既尴尬，同时也会给经济造成损害。

正是那一谨慎的立场安抚了债券投资者，尤其是南欧债券的投资者，南欧是欧洲央行2.55万亿欧元刺激措施的主要受益地区。

“欧洲央行发出安抚人心的信息，即量化宽松不会在9月骤然结束，并声明有关升息和升息时点的讨论才刚开始，”德国商业银行的利率策略师Rainer Guntermann说。

“这安抚了整个债市，尤其是二线国家公债。这也基本上打消了一些人对央行可能在2019年初升息的预期。”

西班牙10年期公债收益率小升至1.41%，周线料收低约13个基点，为去年7月以来最大周线跌幅。

葡萄牙10年期公债收益率在周四触及的约1.79%的六周低位附近徘徊，周线料跌13基点左右，创去年9月以来最大跌幅。

意大利10年期公债与可比德债的收益率之差报135基点，接近昨日触及的低点。(完) (编译 张明钧/白云; 审校 于春红)