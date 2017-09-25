物价与经济增长的联系减弱为欧央行带来严重问题--ECB副总裁

路透法兰克福9月22日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周五表示，物价与经济增长之间的联系减弱，使得央行在控制通胀方面不仅成本增大还难上加难，从而给决策官员带来严重问题。

冈斯坦西欧在以学术为主的演讲中称，新的研究显示汇率波动对物价的影响可能小于以往，表明欧元近期的涨势对物价带来的拖累或许比目前预期的更温和一些。

主要经济体处于相对较长的稳健扩张期，但薪资增长却低迷，这让决策官员感到困惑。薪资增长低迷不仅抑制通胀，还迫使央行比预期更长期地提供刺激。

“通胀和经济闲置产能明显脱节，似乎使得解读和控制通胀动能变得更加困难，这对货币政策的实施有重大影响，”冈斯坦西欧在一个会议上称。

“从决策者角度看，如此明显的脱节很严重，”他并指出，应对高通胀会对实体经济带来更大拖累，但由于需要大规模的刺激，应对低通胀则考验政策工具的极限。

冈斯坦西欧称，新的研究还显示，汇率与通胀之间的联系减弱，从而令这一被普遍认同的关联面临挑战。

“新的发现对欧元区而言更是如此，暗示近期欧元升值，对通胀带来的抑制可能比历史平均水平暗示的更为有限，”冈斯坦西欧说。

欧元兑美元今年已升值近14%，欧洲央行因此在本月调降其通胀预估，理由是欧元升值可能抑制进口商品价格，从而限制了物价涨幅。(完)