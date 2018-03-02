欧洲央行3月会议上料不会作出重大政策调整--消息

路透法兰克福3月1日 - 三位直接了解讨论的消息人士表示，欧洲央行决策者可能在3月8日政策会议上讨论微调沟通立场，但预计不会作出重大政策调整。

消息人士称，出于对近期市场动荡、欧元强势，以及整体和基础通胀双双回落的担忧，官员们宁愿采取观望态度，最迟可能等到夏天，才开始暗示结束资产购买计划。

欧洲央行购买了价值超过2万亿欧元的债券以提振通胀，预计央行将在今年底前结束购债，对经济强劲增长将会推动消费者物价上涨，即便只是缓慢上涨，依然充满信心。

但消息人士表示，央行希望有充分的证据证明通胀将会上升，担心过早结束购债，而之后又不得不再度增加购债，将会损害欧洲央行的信誉。

3月政策会议上将会讨论的最重大调整可能是，提议放弃所谓的宽松偏向，即欧洲央行在必要时可能增加购债的措辞。

尽管在这个问题上各方的看法较为一致，鲜有人(如果有的话)预计今后会再度增加购债，但央行决策者在1月会议上仍拒绝采纳这一建议。消息人士表示，自上次会议以来，基本面并没有发生足够的改变，因此不确定欧洲央行是否会放弃宽松偏向。

**市场波动忧虑**

但消息人士表示，调整央行政策指引的全面决议尽管已经搞得众所周知会在2018年”初期”，但本月应不会宣布，一些决策者认为此种政策转变可能要等到4月或6月。

“外界普遍担忧市场波动，以及通胀一直走低，因此现在显然不是合适的时机，”一位消息人士说。“宽松倾向的放弃或许很容易，但即便如此可能还是需要等一等。”

“有人担心给出太多暗示和加剧市场波动，”上述消息人士补充称。

欧洲央行未予置评。

新的指引可能不那么强调新资产购买举措，而是侧重提振通胀的一整套工具。新指引被看作是停止购债决定的前兆。目前每月购债规模为300亿欧元。

欧洲央行下周四会议议程的另一个问题将是对宏观经济的最新预估，但消息人士称，他们不太可能给出太多意外的预测，因为经济增长和通胀基本与之前的路径一致。

强势欧元可能会抑制通胀，但经济增长或强于之前预估，这些因素可相互抵消。德国达成的温和薪资协议也是一个正面迹象，这降低了薪资的下行风险。

消息人士表示，政治风险尤其是意大利周日举行议会选举，也将是一个忧虑因素，但并不是决策者担心的主要问题，因为投票产生亲欧政府的可能性更大，即便结果混乱，执政联盟协商过程漫长。(完)