欧洲央行管委称英国脱欧令双方关系面临考验

路透伦敦11月23日 - 欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)认为，英国脱离欧盟给双方的友好关系带来很大压力。他同时表示，放宽监管将使全球金融体系走向另一场危机。

英国脱欧谈判前景难料，维勒鲁瓦德加洛强调双方必须采取合作，确保达成互利互惠的结果。

“我们的确正在经历一段艰难时期，双方友谊面临考验，”维勒鲁瓦德加洛在伦敦出席驻英法国商会(French Chamber of Commerce in Great Britain)举办的一个活动时说。他同时也是法国央行的总裁。

他在准备的讲稿中表示，由于英国退出，欧洲金融体系的结构必须作出变化，他强调所有银行和企业应做好准备，以避免出现悬崖式坠落(cliff-edge)的风险。

他表示，英国银行业如果不接受单一市场规定，就不能获得在欧洲经营业务的牌照通行权(Passporting Rights)，“超级系统重要性”机构的欧元结算活动必须放在欧元区。

他补充道，巴黎拥有作为金融中心的“明显优势”；对于巴黎赢得欧洲银行业管理局在撤离伦敦后入驻，他感到“骄傲且开心”。

此外，他表示，欧元区经济复苏力道强劲，且遍及各国及各产业；并称，欧洲央行的宽松货币政策已为刺激经济成长提供帮助。

他表示，欧洲央行尚未达成通胀目标，该行必须维持足够的刺激程度；但他指出，通胀状况远好于18个月前的水平。(完)