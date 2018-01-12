欧洲央行将在2018年初重新考虑政策信号--会议记录

路透法兰克福1月11日 - 欧洲央行(ECB)周四公布的12月会议记录显示，ECB应当在2018年初重新考虑沟通立场，并逐渐调整措辞以体现出增长前景的好转。

ECB政策信号的转变，可能被投资人解读为，决策者们准备好撤出2.55万亿欧元的购债计划，这是过去三年来ECB经济刺激措施中的关键部分。

“来年初，沟通的语言--有关货币政策立场和前瞻性指引的各个方面，都可能要重新考虑，”会议记录显示。来年指的是2018年。“普遍持有的观点是...沟通应当逐渐转变，排序没有变化。”

上月ECB总裁德拉吉坚持其只要有需要，就会向经济挹注资金的承诺，尽管增长和通胀前景已经好转。

但会议记录显示，决策者们认为他们对于未来利率路径的沟通将变得更加重要，这个信号暗示，作为购债作为政策工具的重要性将逐渐降低。目前ECB的利率位于纪录低点的水平。

“随着在通胀路径持续调整方面取得进展，对政策利率进行前瞻性指引的相对重要性将会增加，”决策者们称，他们指出并不一定会进一步宽松金融环境。

虽然德拉吉在12月承认增长好转，但他拒绝了要求微调央行政策信号的呼声，给资产购买计划不设期限，甚至维持在必要时扩大刺激政策的承诺。

现在一些决策者在公开讨论量化宽松结束后的情况，这暗示对于今年稍晚结束刺激政策的想法获得越来越多的支持。

会议记录暗示，第一个变化可能是放弃将一直购买资产，直到通胀率回升至目标水平的承诺。

ECB在三年前推出了资产购买计划，该措施压低了借款成本，抵御了通缩的风险，使经济取得自欧债危机爆发前以来最好的一段增长。

但批评者称，这个计划已经完成了它的使命，而且在经济增长高于趋势水平的情况下，人为压低借款成本催生了资产价格泡沫，最终有可能得不偿失。

投资人预期购债计划将在今年秋季结束。但仍为负水平的利率，预计一直要到2019年中期左右才可能上调。(完)