欧洲央行在结束购债方面不会操之过急--执委科尔

路透都柏林1月31日 - 欧洲央行执委科尔周三表示，欧洲央行在结束2.55万亿(兆)欧元(3.17万亿美元)量化宽松计划方面将不会操之过急，因通胀仍未明显地朝着目标前进。

随着欧元区经济蓬勃发展、就业处于纪录高位，而且欧元区经济接近耗尽闲置产能，欧洲央行抑制刺激举措的压力不断升高。

“当然(量化宽松)不会永远持续，但管理委员会的普遍共识是...必须耐心谨慎，因通胀还没有达到目标水准，”科尔在都柏林演讲后的问答环节指出。

“我们不会操之过急，”他补充说。

欧洲央行的通胀率目标为略低于2%，其预估显示至少在2020年之前通胀率会低于该目标，这支持了其谨慎立场。

虽然欧洲央行已暗示可能很快就调整其政策指引开始进行讨论，但科尔表示决策者们目前还未这么做。

“我们正商量何时讨论此事...”他表示。“对管委会的内部分歧有很多炒作，(但)任何细微的分歧都是有关沟通时机。”

不过科尔承认欧元区经济扩张势头正劲，支持了欧洲央行对通胀将在中期内回升至目标水平的乐观预期。

虽然一些人认为长期实施刺激举措最终可能会把通胀推得过高，但科尔表示，债市价格走势显示，投资者“非常怀疑”未来通胀是否会高得令人意外。(完)