焦点：欧洲央行宽松货币政策将告终 企业获利表现倍受关注

路透米兰1月19日 - 欧洲财报季下周进入活跃期，目前股票估值来到逾一年高位，投资人则押注会有更多企业实现获利增长。

美国总统特朗普的税改和美元贬值，已推动美股频频刷新纪录高位。在欧洲，投资人认为拜该地区经济成长所赐，需求增加使得企业“有品质更好的”获利增长。

比起美股，欧股以某些标准来看更为便宜。但以欧股本身的历史均值来看则显得昂贵，这表明在欧洲央行准备抑制经济刺激举措之际仍有强劲的获利成长动能。因此，若企业获利令人失望，可能会遭到严厉地惩罚。

不畏政治不确定性及欧元升值而押注欧股的基金经理人表示，该地区比起美国处于经济周期的早期，而其企业有更大的空间来削减成本。

过去12个月，欧洲主要指标股指上涨10%，远远低于美股标普500指数.SPX同期24%的涨幅。

“在欧洲，我们还没有到达晚周期，企业利润率还有上升的空间，”荷兰资产管理公司NN Investment Partners的宏观和策略负责人Patrick Moone说道。“欧元区的获利增长的质量要好于...美国。”

就在几个月之前，大家还预计2018年欧洲经济增幅在1.7%左右，而现在看来，经济增幅料稳居2%以上。

汤森路透数据显示，2018年欧元区企业获利料将连续第二年以10%左右的幅度增长，而今年美国企业的每股盈余(EPS)增幅料在近15%，2017年增幅为11%。

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欧洲股市显得较便宜：欧元区股市市盈率为16倍，低于标普500指数.SPX的21倍，差值达到汤森路透自1999年开始追踪该数据以来的最大。

相比美股，欧元区股市从未如此便宜reut.rs/2DV4HEV

但是，欧元汇率走强，加上担心中国今年恐将阻碍全球经济提速，都意味着并非人人都预计欧洲企业盈利将在今年大幅攀升。

德意志银行的看法比整体预估谨慎得多，预计EPS仅增长2%，该行甚至考虑加大欧股相较于美股的低配力度。

**关注银行股**

也许最能在这个财报季展现实力的行业，是那些股票估值在过去几周上扬最多的行业。最近几周资金争相流出债市，进入那些可能从景气周期上升中获益最多的资产。

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投资者纷纷涌入工业、科技和银行股，而公用事业或消费必需品等防御类股的吸引力减弱。

“估值上升的空间已经不大，但好消息是全球经济有望连续第二年实现同步增长，”安盛投资管理驻巴黎的欧洲股票业务主管Gilles Guibout称。

“股票估值已经不低，现在市场能够指望的就是公司获利增长。”

Guibout仍看好银行股，认为它们估值较低，而且有很大的成本削减潜力。他说，行业整合“刚刚开始，可能是估值增加合理化的唯一途径”。

他并没有大幅调整类股配置，但也在留意高负债公司。他还看好与3D设计、支付系统、业务竞争力提升软件等科技相关的股票。(完)