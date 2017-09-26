焦点：欧洲央行总裁德拉吉警告不要匆忙调整政策

路透布鲁塞尔9月25日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，对欧元区通胀将回升至目标越发有信心，但仍需保持耐心，尤其是要确保经济复苏是可持续的。

德拉吉特别指出，汇率波动是不确定性的源头之一，需密切关注，并表示，欧洲央行政策仍需保持“充分的”宽松度，因为在时机不成熟的情况下匆忙升息，可能导致之前的努力前功尽弃。

“总体而言，对于通胀将最终回升至与我们的通胀目标相一致的水平，我们越发有信心，但我们也清楚，仍需要保持非常宽松的货币政策，才能使通胀走上持续攀升的道路，”德拉吉说。

“我们还须保持警惕，不要因匆忙作出货币政策决定，而导致复苏停滞不前，”德拉吉在欧洲议会经济事务委员会发表讲话时称，“我们负担不起匆忙行动造成的代价。”

欧元区经济已连续第17个季度增长，尽管从目前的情况看，通胀仍将在未来几年低于央行设定的接近2%的目标，但欧洲央行预计将从明年开始，逐步撤走其刺激举措。

的确，多位决策者对路透表示，目前央行内部争论的焦点是政策调整的细节，诸如是否需要保持量化宽松计划无上限的特征，或者，是否应该暗示，央行有意逐步撤走购债行动等。

不过，任何政策调整都可能是循序渐进的。很多决策者指出，逐步撤走刺激举措，将有助于防止欧元过度上涨。

**“需要保持耐心和坚持不懈”**

“我们看到，中期通胀前景仍存在一定的不确定性，”德拉吉说，“特别是，近期的汇率波动是一种需要密切关注的不确定性来源。”

“因此，我们需要保持耐心，需要坚持不懈。”

欧洲央行在两年半之前推出的2.3万亿欧元购债计划，压低了借贷成本，并扶助重振支出和成长，自欧债危机最严重时期以来，欧元区创造了逾700万个就业岗位。

不过，通胀的响应速度一直很迟缓，使欧洲央行陷于进退两难的境地。保持物价以接近2%的速度上涨是央行的唯一政策任务。区内通胀目前在1.5%。

央行能动用的政策工具已所剩无几，且通胀不及目标至少在一定程度上是不受央行控制的。这促使央行决策者呼吁，给通胀多一些时间，接受通胀回升至目标所需的时间，要比之前的希望长数年的事实。

德拉吉还提到了，欧洲央行购买公司债计划的有效性，称该计划导致借贷成本全面下降，帮助中小型企业获得成本更低廉的资金。

尽管欧洲央行将从明年开始逐步缩减公债购买规模，但德拉吉对购买公司债计划的支持，可能使继续执行该计划的呼声更加高涨。(完)