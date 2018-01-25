焦点：德拉吉警告美国“弱势美元”讲话违反共识 或促使欧央行检讨政策

路透法兰克福1月25日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四警告称，欧元急升是不确定性的源头之一，如果美国有关疲弱美元的讲话导致货币状况发生变化，该行可能需要检讨其策略。

自美国财长努钦周三表示弱势美元对美国贸易有利后，投资者更加急切等待德拉吉针对欧元发表讲话，此前欧洲央行决定维持利率和前瞻指引不变。

这推动欧元升至三年高位，并威胁到欧洲央行推升欧元区通胀率的政策效果。

努钦本周在达沃斯称，他欢迎美元走弱，认为这对美国贸易有利。美国商务部长罗斯称，在全球贸易战中，“美国军队现在正在进入防御壁垒”。

在被问及爆发全球货币战的可能性时，德拉吉在政策会议后的记者会上重申，欧洲央行不设定特定汇率目标的政策。

“我们不设定汇率目标，汇率对于增长和稳定很重要...经济增强时汇率升高，这是无法改变的事实。我们关注通胀，这是我们的主要任务。”

德拉吉没有明确所指，只是表示，欧元上涨部分因为“在谈论汇率走势时使用的措辞违背了之前达成的共识”。

他所指的共识是，去年10月在华盛顿召开的国际货币基金组织(IMF)会议上，各国同意“不进行竞争性货币贬值...不以竞争为目的设立汇率目标。”

德拉吉称，“如果所有这一切导致不必要的货币政策收紧...那么我们将不得不考虑我们的货币政策策略。”他指出，几位欧洲央行管委会委员对此表达了关切。

欧元兑美元EUR=一度大涨0.8%，至1.2515美元，欧元区公债收益率普涨。

德拉吉还表示，今年欧洲央行升息的机率“非常低”，并称目前通胀压力迟滞，但将在中期上升。

他说，“(基本通胀指标)预计将在中期逐步上升，受助于我们的货币政策措施、经济持续扩张、经济闲置随之被消化，以及薪资成长加快。”

但是，即便未来欧元区经济蓬勃发展，欧元强势仍可能打压通胀，令欧洲央行多年来实施的、规模超过2万亿欧元的刺激措施的效果大打折扣。

德拉吉表示，现在判断欧元上涨对通胀的“传导”影响究竟有多大还为时过早。欧元上涨会令进口产品更便宜，从而打压通胀。

稍早，欧洲央行一如市场普遍预期，维持指标利率在负值区域，并继续承诺，将在结束购债后的一段长时间内保持利率稳定，并誓言继续购买资产直至通胀持续反弹。

欧洲央行在声明中称，“管委会预计央行的主要利率将在一段长时间内保持在目前水准，且会远超过净资产购买的期限。”

欧洲央行在过去三年购买了超过2万亿欧元的债券，几乎是单凭一己之力压制了欧元区的借款成本，从而带动经济成长并推高物价。已经两次缩减规模的购债行动定于9月底结束，投资人目前押注将在第四季告终。

但对欧洲央行收紧政策的预估令汇率的压力加重，并引发市场押注欧洲央行可能早至12月加息，即便是最鹰派的政策制定者也认为这时候行动为时过早。

通胀要回升至欧洲央行2%的目标可能还需数年，所以任何汇率的大幅波动对德拉吉而言都是无法承受之重。

**对通胀影响温和**

尽管迄今欧元上扬对通胀仅有温和影响，但市场担心，强势欧元对经济较疲弱的欧元区二线国家的影响会更大一些，对近期才重新开始的经济融合过程构成风险。

德拉吉还维持央行的政策指引不变，保持继续购买资产直至通胀持续反弹的承诺，尽管决策者在12月同意于今年年初开始草拟新指引的工作。

决策者认为，欧洲央行应放弃在政策指引中只关注资产购买的做法，应增加未来利率路径沟通的重要性。

此举也会强化量化宽松政策可能在今年结束的预期，除非经济成长和通胀出现意外改变。(完)