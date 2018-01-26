ECB总裁德拉吉讲话效果不彰 欧元又创新高

路透法兰克福1月25日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉曾因善于驾驭金融市场而闻名，但周四未能遏制欧元快速上涨。欧元升值可能削弱欧洲央行实施多年的货币刺激措施的效果。

由于德拉吉对欧元区经济发表了乐观评价，并且没有对美国高官乐见弱势美元的言论以牙还牙，所以欧元兑美元升至1.2536的三年新高。

在欧洲央行准备在今年晚些时候逐步退出其2.55万亿欧元的量化宽松计划之际，欧元走强将导致进口价格下降和出口价格上升，从而危及欧元区通胀的脆弱复苏势头。

没有指名道姓，德拉吉指责美国财长努钦的言论有违关于避免货币战的国际共识。但德拉吉未能让交易商相信，他将奋起反击。

“‘德拉吉效应’现在看起来确实已成为过去，而且...也许‘努钦效应’更有意义，”外汇交易公司Monex Europe的分析师Ranko Berich表示。

外界普遍认为，德拉吉2012年7月承诺“不惜一切代价”拯救欧元，凭一己之力终结了市场对欧元区解体的猖獗猜测。投资者认为这是欧洲央行表明愿意购买饱受市场压力的国家主权债务，以降低他们的借款成本。

去年，德拉吉在葡萄牙辛特拉的讲话引燃了一波欧元涨势，迫使决策者之后几天在台前或幕后积极灭火。

自此以后，大家都知道他会在重要结点关注欧元走势。在周四政策会议后的整个记者会上，德拉吉在中途开始显得提高措辞力度；当时欧元升破了1.25美元。

“如果这一切将导致我们被迫在没有合理理由支持的情况下收紧货币政策，那届时我们将不得不权衡我们的货币政策策略，”德拉吉表示。

他实际上还排除了今年升息的可能。

自欧洲央行公布上次会议记录以来，市场就强烈预期该央行今年将升息。由于欧洲央行上次会议记录显示，决策者正考虑就退出刺激措施提前采取措施，部分投资者因此将预期的欧洲央行首次升息时间提前到2018年12月。

对于外界认为欧洲央行在12月政策会议后的记者会上以及这次政策会议的会议记录中发出不同信号，德拉吉进行辩解，称他及其同僚仅是同意在今年初开始讨论调整政策信号。

但他的口头表态未能遏制欧元太长时间。

“欧洲央行应该有过打击近期欧元涨势的念头，”荷兰国际集团(ING)分析师Carsten Brzeski表示。“从市场即刻的反应来看，欧洲央行不会满意。”(完)