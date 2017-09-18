专访：欧洲央行应讨论一系列举措 不拘于过度关注资产购买--管委（更新版）

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路透塔林9月18日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)在接受路透专访时表示，欧洲央行在寻求货币政策正常化时应开始讨论更广泛的举措，而非仅关注如何以及何时将缩减刺激措施。

被视为温和鹰派的韩伟森称，强劲的欧元区增长将允许欧洲央行缩减刺激措施，但正常化进程将是逐步的。

他还说，欧洲央行下步行动应是一系列举措，不限于资产购买决定。这些举措包括改变前瞻指引和调整再投资政策。

“我们需要的不仅仅是对资产购买计划的过度关注，”他说，“我们现在将与市场沟通跟资产购买联系起来...具体来说还有其他不会仅局限于一种工具的方式。”

韩伟森表示，投资者的关注点应该从月度资产购买上转移开来，因欧洲央行庞大的资产负债表和其他工具在提供必要的宽松方面占据大头。

随着欧元区经济连续第17个季度增长，欧洲央行决策者将在10月就抑制刺激措施进行辩论，尽管通胀仍疲弱，并迫使央行在未来数年继续实行相对宽松的货币政策。

“我将提议的是一个更加广泛的重新调整计划，”韩伟森说道，指的是进行除仅缩减资产购买之外的讨论。

“我们已经采用了一系列工具。或许我们还可以再拿一些以供考虑。”

“有各种各样的再融资操作，并且前瞻性指引的细节可以在利率方面更为明确，”韩伟森表示。他出生于美国芝加哥，毕业于哈佛大学。

他说另一个值得讨论的选项，是让ECB的指引变得更为对称，不仅仅要指出在前景变化时央行有意加大月度资产购买规模，而且也会削减购买额度。

ECB或许可以更好地利用再投资政策，该行已经对大量到期债券所得资金进行投资，但对于资金的投向却说的不多。

“如果我们去做的话，这将是实际政策很重要的一部分，但我们没有向任何人透露这个规模有多大，我们丢掉了一部分实情，央行的政策看起来没有实际那么宽松，是因为其中一部分不为人知，”韩伟森说。

**资产负债表**

市场预计欧洲央行将从1月起把资产购买规模削减三分之一，但韩伟森警告称不宜只把重点放在每月的规模数字上面。

“我们已经买了大约2万亿欧元的资产，所以再多一点或者少一点不是那么重要，更重要的是过剩流动性规模非常大，稳住了短期收益率，而且这样的规模还将长时间存在下去，”他补充说。

韩伟森还淡化有关欧元走坚的忧虑。

“(汇率)完全处在历史区间之内，欧元区享有一定程度的经常帐盈余，”韩伟森说。

欧洲央行和全球很多大央行面临的最大问题，是通胀鲜有走升的迹象，尽管经济蓬勃增长，消费旺盛，并且失业降速快于预期。

移民、技术进步、就业市场上隐藏的闲置劳动力以及全球化是主要原因，韩伟森警告称解决这些问题需要数年时间。

“客观经济现实是，出于我们不能控制的原因，(提振通胀)需要更长时间，”韩伟森说。

一些人认为，鉴于欧洲漫长的危机以及过早采取行动的代价，应该花更长时间来做决定。韩伟森反驳了这种观点，他警告称错过收紧政策的时机可能代价高昂。

韩伟森称：“...谨慎并不意味着要等很久，因为如果基本面开始回升而你又过于谨慎的话，稍晚你可能要紧紧追赶。”(完)