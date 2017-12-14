焦点：欧洲央行料将稳扎稳打 继续大开货币闸门

路透法兰克福12月14日 - 欧洲央行周四可能上调部分经济预估，讨论对维持目前超宽松水平货币政策的承诺做一些调整，但最终仍会重申其政策立场。

资料图片：2015年9月，德国法兰克福，欧洲央行总部大楼。REUTERS/Ralph Orlowski

在六周前的会议上决策者刚刚同意将资产购买规模减半，这一次他们可能主张，经济增长持续好转，但为提振通胀仍有必要保持超低利率，因复苏仍然依赖央行的宽松政策。

不过鹰派人士可能继续努力说服德拉吉，让市场为明年某时结束资产购买做好准备，认为央行应该逐步调整措辞，为明年年中时正式决定结束2.55万亿欧元(3万亿美元)购债计划打下基础。

面对物价持续五年停滞不前或下降，欧洲央行已动用全部政策工具，将利率降至负值区域，向银行提供低息贷款，并大量买入债券，都是希望能刺激增长并让通胀回升。

随着欧元区经济复苏现已进入第五年，欧洲央行的努力已获得回报。

经济持续增长使较为保守的决策者更有理由认为，欧洲央行的工作已接近完成，因此应该后退一步，让其他部门接手剩下的工作，而其在危机达到顶峰以后保留弹药。

“即便是欧洲央行的鸽派人士，也会对延续资产购买计划至2018年9月以后感到不安，”贝伦贝格银行经济学家Florian Hense说，“因此我们预计欧洲央行将会小步迈向退出刺激举措，以在2018年前九个月逐步微调其政策指引的方式启动相关计划。”

欧洲央行将于1245GMT公布政策决定，随后德拉吉将在1330GMT举行记者会。路透访问的分析师一致预期，该央行将维持利率不变，并且从1月开始以每个月300亿欧元的速度购买资产。

**预估**

关于未来政策的第一个线索将来自欧洲央行的新经济预估，其中可能显示未来一年经济增长料有改善，而通胀率走势基本不变或略微好转。

备受外界瞩目的关键数据将是该央行对2020年通胀率的初步预估，可由此判断油价上涨是否会推高通胀，以及通胀率距离央行接近但低于2%的目标还有多远。

分析师认为央行的预估将介于1.7%-1.8%之间。这一目标故意设定得比较模糊，不过德拉吉曾表示，若通胀率为1.7%，将被视为没有达到预期；因此若实际数字处于预估区间低端，将很难成为撤出宽松政策的理由。

但若对2020年通胀的预估向好，可能会令围绕结束资产购买的辩论再次升温。

“欧洲央行希望逐步平稳退出量化宽松，这需要其为保持宽松的整体政策立场提供理由，”瑞银集团(UBS)经济学家Reinhard Cluse说。

此次会议的另一个关键点是讨论如何分配从明年开始的资产购买计划。

一些决策者认为，欧洲央行应该从1月开始维持对民间领域债券的购买规模不变，同时削减公债购买规模，从而提高民间债券的购买比例。

由于欧洲央行在部分国家已接近购买上限，这种调整也能缓解购买公债的压力。

(完)