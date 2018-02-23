焦点：欧洲央行拒绝调整政策沟通 象征性调整也不行-1月会议记录

路透法兰克福2月22日 - 欧洲央行周四发布的会议记录显示，决策者在上月会议上拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整，称考虑到通胀疲弱，目前暗示政策正常化仍为时过早。

欧洲央行管委会认为，调整央行政策立场的讨论仍可能在今年初展开。但因通胀仍未显现出明确回升的势头，决策者对欧元波动持谨慎态度，希望避免政策立场调整引发市场的无序反应。欧洲央行将于3月8日召开下次政策会议。

会议记录显示，决策者不急于调整政策，尽管市场预计，在推出三年多后，欧洲央行史无前例的2.55万亿欧元资产购买计划最终将在今年结束。

“现在调整政策沟通为时过早，”决策者表示，“货币政策将持续本着避免未来出现突兀、失序调整的原则发展。”

“一些委员表示，倾向于放弃宽松偏向...但管委会最终决定，这样的调整为时过早，仍缺乏更强有力的信心证明其合理性。”

宽松政策偏向，即在需要时增加购债的承诺，被看做是欧洲央行可能作出的最小的政策沟通调整，基本上只是象征性的，因为鲜有，如果有的话，投资者认为未来会加大购债力度。

接近讨论的消息人士稍早告诉路透，放弃宽松偏向可能是逐步撤走刺激举措的下一个动作，最快会在3月发生。

但巴克莱的看法更保守，预计欧洲央行将于4月开始调整政策指引，可能最先会去掉宽松偏向，然后将政策重点转向未来利率路径。

巴克莱预计欧洲央行将于9月结束购债，12月进行第一次升息。

**欧元**

决策者称，美国试图通过官员讲话来压低美元的做法，似乎威胁到了几十年来全球主要经济体之间不以竞争为目的盯住汇率的共识。这凸显出欧洲央行决策者对强势欧元的担忧。

会议记录还显示，“与会委员普遍认同，近期欧元汇率波动是一个不确定性来源，有必要加以监控。”

决策者对于欧元走势特别敏感，因欧元大幅升值可能会削弱通胀，恐扭转央行过去三年超宽松刺激政策的效果。

“有关货币政策立场的措辞可能会在今年初再度讨论，作为未来政策会议上例行评估的一部分，”欧洲央行表示。

“尽管有理由对通胀路径抱持更大信心，但在制定货币政策时仍有必要保持耐心与坚持。”

欧洲央行暗示将在2018“年初”讨论调整沟通立场已有一段时间，但决策者表示，他们尚未展开此进程，目前尚不清楚是否会在3月下次会议进行这类讨论。

自欧洲央行1月会议以来，美国官员的讲话基调已经缓和，市场也随之平静下来。虽然欧元仍较六个月前高4.5%，但已经从近期的高位回落了约2%。

欧元跌至当前水平可能会安抚欧洲央行决策者，他们认为考虑到欧元区超常的经济增长，可以接受欧元小幅走强。(完)