《焦点》小挪步而非急转弯：欧洲央行开始小心翼翼地撤走宽松计划

路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行周四向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步，但承诺将在未来数年继续维持刺激举措，甚至保留了逆转政策的可能性。

2017年10月26日，法兰克福，欧洲央行总裁德拉吉在央行总部召开记者会。REUTERS/Kai Pfaffenbach

欧洲央行表示，将从1月起将购债规模减半，但将购债计划延长至明年9月底。

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区经济正在复苏，但仍需要支持。

“欧元区内物价压力整体仍低迷，经济前景和通胀路径仍需要货币政策的支持。”他在记者会上表示，“因此，仍需要保持充足的货币刺激力度。”

约三年前出台的购债计划规模已经超过了2万亿欧元，该计划压制了借贷成本，并提振了经济成长，但未能带动通胀升至欧洲央行约2%的目标。

这迫使央行两面下注，部分投资人将之形容为“鸽派收紧政策”。

鉴于经济成长强劲，欧洲央行将从1月起将每月购债规模减半至300亿欧元，但保留了增加或延长购债的选项，并承诺在未来几年内将到期债券回笼资金再投资。

欧洲央行还向银行承诺提供充足的流动性，并表示购债不会戛然而止，指出尽管只是逐步退出购债计划，但仍可能在必要时再度扩大或延长该计划。

“这只是减少购买规模，而不是逐步撤走刺激举措，”德拉吉说，他使用了市场描述央行开始退出刺激性政策的术语。

“今日的决定是为了保持计划的开放式结构...计划不会突然停止，”他补充道，“仍有大量的不确定性。”

如此谨慎的行动可能也反映出决策者对欧元兑美元今年升值的担忧，以及在今夏急升后，他们要保持欧元稳定的目标。

欧洲央行声明发布后，欧元兑美元跌近0.8%，尽管德拉吉弃用了有关需要关注欧元走势的惯用措辞。

“今日的决定是向非常缓慢地退出欧洲央行危机模式真正迈出的一小步，但肯定不是会给市场造成巨大震动的180°大转弯。”ING分析师Carsten Brzeski表示。

“实际上，今日的调整显示出，欧洲央行希望尽可能谨慎地开始退出，理想的情况是，不要造成欧元升值或公债收益率上涨。”

**欧洲央行进退维谷**

看似争论最为激烈的问题是，是否要给资产购买计划设定一个到期日。德拉吉强调鹰派委员对央行的决定有异议，他们希望央行为撤走刺激举措铺路。

不过，德拉吉表示，绝大多数委员支持保持资产购买计划的开放式结构，其它议题获得了委员们的一致，或接近一致的支持。

来自德国和荷兰等国的鹰派委员曾指出，目前欧元区经济增速快于趋势水平，继续购买资产对提振通胀作用不大，因此，保持资产购买计划的开放式结构理据不充分。但是，来自二线国家的鹰派委员则警告称，快速撤走刺激举措可能导致金融状况收紧，使过去数年的努力功亏一篑。

“事实上，欧洲央行让逐步撤走刺激举措的决定看起来尽可能地温和，因为通胀仍然疲弱，未来升息的行动可能晚于我们的预期，”Nordea的经济学家Tuuli Koivu说。

“欧洲央行首次升息的时间可能晚于我们之前预计的2019年第一季，从本质上讲，首次升息只是走走过场，不会给经济带来任何实质性的影响，”他补充说。

欧洲央行的问题是，尽管目前经济增长十分强劲，给缩减刺激力度提供了理据，但通胀基本不为所动。

德拉吉表示，从数据表现来看，经济增长势头不减，就业增加，家庭支出继续，出口正在逐步回升。

但基础通胀尚未显示出令人信服的、持续上行的迹象，通胀和经济成长前景仍需仰仗欧洲央行的政策支持。

“如果前景转淡，或者，如果金融状况变得与通胀路径向持续调整的方向进一步迈进不一致，管委会随时准备增加资产购买计划规模，或者延长其期限，”德拉吉说。

欧洲央行一如预期保持利率不变，重申在购债计划结束后相当长一段时间内，将继续保持利率不变的指引。

目前，可供欧洲央行购买的公债越来越少，但德拉吉否认了符合购债条件的公债稀缺，将限制购债计划执行的观点，因为，欧洲央行有充分的灵活性。

不过，经济学家指出，到九个月延长期结束时，符合欧洲央行购债计划要求的公债将接近枯竭，尤其是德国公债，如果不对购债条件作出重大调整，想要再度延期的难度很大。

“我们的计划足够灵活，我们可对规模进行调整，”德拉吉说。(完)